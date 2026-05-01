Денвър отпадна, а Йокич едва не стигна до бой, ядосан от играч на Минесота

Плейофите на НБА за Денвър Нъгетс приключиха още в първия кръг на Запада. "Златните буци" бяха победени с 4-2 от Минесота Тимбъруулвс. Снощи в Минеаполис, Николай Йокич и компания преклониха глави пред "Горските вълци" с 98:110 и така съперниците им стигнаха до ключовата четвърта победа и класиране за полуфиналите на Западната конференция на лигата.

Йокич даде всичко от себе си в този мач, завърши с 28 точки, 10 асистенции и 9 борби, но подкрепата липсваше. Както в баскетболно отношение, така и по отношение на отговора на интензивността и борбата, с която "Вълците" победиха Нъгетс.

В началото на четвъртата част отново настъпи хаос на терена, и то отново след фаул срещу Йокич. Сръбският ас влезе в конфронтация с Джейлън Кларк, а целият отбор на Минесота се втурна да защити своя играч, докато Джокера имаше помощ само от един – Тим Хардуей.

FULL MOMENT: Nikola Jokic gets into it with Jaylen Clark then Naz Reid shoves Jokic in the back pic.twitter.com/9b6EZxRfcZ — NBAbzy (@nbabzyy) May 1, 2026

Може би това бе кадър, който обобщава сезона и серията. Минесота беше по-силният отбор, показвайки, че има качества за плейофите. От друга страна, Нъгетс ги очаква много интересно лято.

Припомняме, Тимбъруулвс ще се изправят срещу Сан Антонио Спърс на полуфиналите на Запада, докато Оклахома Сити Тъндър очаква Лос Анджелис Лейкърс или Хюстън Рокетс. В тази серия "Езерняците" имат предимство от 3-2.

Снимки: Gettyimages