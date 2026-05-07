Испания ще разчитата на ядрото на Movistar KOI за предстоящата Купа на нациите по електронни спортове

Испания ще разчита на ядрото на Movistar KOI за предстоящия турнир по League of Legends в рамките на Купата на нациите по електронни спортове, като Алекс "Myrwn" Виарехо, Хавиер "Elyoya" Прадес и Алваро "Alvaro" Фернандес дел Амо се очаква да представят страната.

Съставът ще бъде воден от треньора Mithy, а испанците все още търсят играчи за мид и бот лейн. Турнирът ще се проведе в Рияд между 2 и 29 ноември и ще събере национални отбори от цял свят в различни esports дисциплини.

