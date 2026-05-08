Гергана Павлова си осигури медал в Братислава

Гергана Павлова се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "Future Series" в Братислава (Словакия), с което си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата.

Националката, която е поставена под номер 2 в схемата, се наложи над квалификантката Цъао юй Чан (Тайван) с 21:10, 21:15 за 32 минути. Така тя записа трета поредна победа.

Гергана Павлова се класира за1/4-финалите на турнир в Братислава

В спор за място на финала Павлова ще играе срещу друга състезателка, преминала през пресявките, Пей-ю Ли (Тайван).

Другите български състезатели вече приключиха участието си в турнира.