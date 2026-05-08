Тунчев: Напрежение винаги ще има, играчите трябва да свикват с него

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след загубата с 0:2 от Локомотив (Пловдив) на "Лаута". Наставникът на кърджалийци почти отписа петото място в класирането, което към момента е на 7 точки от неговия отбор, при оставащи три мача.

"Трите мача, които изиграхме до момента, по един и същи начин Локомотив ни победи. Имаме ситуации, но не успяваме да отбележим. По най-елементарния начин допускаме гол. Контролирахме нещата, не виждахме по какъв начин Локомотив може да ни отбележи. През второто полувреме по съвсем различен начин стояха нещата.

Напрежение винаги ще има, така че играчите трябва да свикват и да играят с него. Преди няколко месеца играхме в Европа срещу много по-класни отбори. От такава ситуация се излиза с победи. Илюзорни са шансовете ни за петото място. Ще искам да изиграем останалите мачове по най-добрия начин", сподели Тунчев.

Снимки: Startphoto