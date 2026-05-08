Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Напрежение винаги ще има, играчите трябва да свикват с него

Тунчев: Напрежение винаги ще има, играчите трябва да свикват с него

  • 8 май 2026 | 19:46
  • 288
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след загубата с 0:2 от Локомотив (Пловдив) на "Лаута". Наставникът на кърджалийци почти отписа петото място в класирането, което към момента е на 7 точки от неговия отбор, при оставащи три мача.

"Трите мача, които изиграхме до момента, по един и същи начин Локомотив ни победи. Имаме ситуации, но не успяваме да отбележим. По най-елементарния начин допускаме гол. Контролирахме нещата, не виждахме по какъв начин Локомотив може да ни отбележи. През второто полувреме по съвсем различен начин стояха нещата.

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Напрежение винаги ще има, така че играчите трябва да свикват и да играят с него. Преди няколко месеца играхме в Европа срещу много по-класни отбори. От такава ситуация се излиза с победи. Илюзорни са шансовете ни за петото място. Ще искам да изиграем останалите мачове по най-добрия начин", сподели Тунчев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 19724
  • 120
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 16340
  • 40
Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)

Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)

  • 8 май 2026 | 17:19
  • 782
  • 1
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 17224
  • 65
Дунав (Русе) ще внесе необходимите допълнителни документи за лиценз за efbet Лига

Дунав (Русе) ще внесе необходимите допълнителни документи за лиценз за efbet Лига

  • 8 май 2026 | 16:18
  • 1277
  • 3
Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

  • 8 май 2026 | 15:49
  • 2915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 19724
  • 120
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 16340
  • 40
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 23310
  • 67
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 30793
  • 122
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 17224
  • 65
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 33245
  • 20