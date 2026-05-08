Турнирът "Фея под липите" събира над 800 гимнастички

  • 8 май 2026 | 19:13
Над 800 гимнастички от България, Франция и Испания ще вземат участие в ХХ-о юбилейно издание на международния турнир по художествена гимнастика „Фея под липите“, който беше открит тържествено в старозагорската спортна зала „Иван Вазов“.

„За мен е изключителна чест да открия това юбилейно издание на турнира „Фея под липите“. Искам да благодаря на организатора г-жа Кремена Ангелова за това, което прави за художествената гимнастика в Стара Загора“, каза по време на откриването кметът на община Стара Загора Живко Тодоров.

Той посочи, че местната администрация ще продължи да подкрепя спортуващите деца и младежи.

„Имам удоволствието като член на Управителния съвет на Българска федерация по художествена гимнастика да поздравя г-жа Кремена Ангелова за юбилейния турнир. Искам да и благодаря за всичко това, което прави за българския спорт, защото както знаете не е лесно да се прави спорт в България“, каза  бившият треньор на българския национален ансамбъл по художествена гимнастика Ина Ананиева.

Сред официалните гости на състезанието беше и олимпийската шампионка с ансамбъла на България от Игрите в Токио 2020 Стефани Кирякова. Тя също поздрави участничките и пожела успех на надпреварата.

По време на откриването Детско-юношески хор „Жарава“ представи специален химн, създаден за спортен клуб по художествена гимнастика „Елит“, който е основен организатор на международния турнир.

За първи път по време на ХХ-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика „Фея под липите“ ще се проведе и Държавно първенство по художествена гимнастика за гимнастички със синдром на Даун.

Надпреварата се провежда в Стара Загора от днес до 10 май.

