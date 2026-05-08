1100 състезателки в осмото издание на "Кракра къп"

  • 8 май 2026 | 17:07
Осмото издание на турнира по художествена гимнастика „Кракра къп“ започна в Перник, а участие в надпреварата ще вземат около 1100 състезателки, съобщи за БТА треньорът и мениджър на клуба домакин Виктория Велинова.

Тя добави, че се е наложило да откаже на пет от родните клубове, тъй като вече са били запълнени свободните квоти и не е имало възможност да бъдат поети повече гимнастички в програмата на състезанието. Тази година няма да има международно присъствие, но българското участие е много силно, коментира още треньорката.

„Благодаря на всички колеги от страната, че уважиха състезанието. За пореден път то се превърна в празник на красотата“, каза още Велинова.

В първия ден своите съчетания изиграха най-малките гимнастички, като първи бяха родените през 2021 г. Треньорката е впечатлена от видяното, което е било на много добро ниво. До края на деня на килима ще излязат родените през 2017 година – Б лайт категория. На следващия ден (събота) състезанието ще продължи в категориите А и Б за наборите от 2017 г. до 2013 г., а в неделния ден ще се състезават старша възраст и жени.

Клубът от Перник „Виктория“ ще се включи в турнира с 240 от възпитаничките си, което е около една четвърт от всички състезателки, информира наставникът.

Виктория Велинова добави, че отново ще бъде връчен традиционният приз „Райна Амфионлиева“, който до миналата година самата треньорка лично връчваше на най-изявената гимнастичка в състезанието. Тази година той ще бъде поднесен от нейната дъщеря, а традицията ще бъде спазена.

„Преди близо 40 дни тя си отиде, но се радвам, че имах възможността да я уважа още приживе, докато беше сред нас. Тя беше мой треньор и е оставила дълбока следа в живота ми. Един прекрасен човек си замина, но остави част от себе си във всички нас, които е тренирала“, коментира Велинова.

Главен съдия е Цвета Кузманова, която за поредна година е част от „Кракра къп“.

„Радвам се, че Цвета Кузманова отново е главен съдия, защото тя е на много високо ниво и ранг в съдийския състав на България. Освен това е страхотен човек и състезанието преминава спокойно, без напрежение“, каза още тя.

Наставникът изказа благодарност към Община Перник за подкрепата и помощта, които са оказали в организацията на проявата, както и към спонсорите, които са откликнали на молбата на клуба.

