Олимпийската шампионка Стефани Кирякова: Спортът за децата е нещо незаменимо

  • 8 май 2026 | 16:45
Спортът за децата е нещо незаменимо. Не е задължително да бъде художествена гимнастика, но за момичета аз силно го препоръчвам. Това каза на специална пресконференция олимпийската шампионка с ансамбъла на България от Игрите в Токио 2020 Стефани Кирякова, която е специален гост на ХХ-то юбилейно издание на международния турнир по художествена гимнастика „Фея под липите“. Надпреварата се провежда в Стара Загора от днес до 10 май.

Гимнастичката посочи, че самата тя е участвала няколко пъти в този турнир, който ежегодно се провежда в Стара Загора, и с умиление си спомня за своите представяния тук.

„Един от спомените ми за турнирите в Стара Загора е за състезания, които оставят много приятна следа в мен самата и те зареждат за бъдещето. Аз не съм имала някакъв много блестящ старт, не съм била извънредно талантливо дете, но бях много трудолюбива, много обичах спорта“, каза олимпийската шампионка и допълни, че професионалният спорт не е лесен.

„Когато се стигне до големите състезания, когато дойде голямата отговорност като Олимпийски игри и това да представяш страната си и всички очи да са в теб - не е леко. Но всичко си заслужава, в живота няма нищо леко и ние не трябва да се плашим от това децата от ранна възраст и от малки да са дисциплинирани и да се развиват в някоя област“, добави Кирякова.

Домакин на пресконференцията беше секретарят на община Стара Загора Николай Диков, който посочи, че в важно местната администрация да подкрепя спорта в общината, а това децата да имат възможността да се срещнат с успешни спортисти като Стефани Кирякова е от изключително значение за тях.

„Когато покажеш един олимпийски шампион това дава възможност на децата спортисти не само да мечтаят, а да повярват и да се вдъхновят, че те също могат да бъдат такива. Аз вярвам, че България ще има своите постижения в художествената гимнастика и в спорта като цяло“, приветства гостенката Диков.

За първи път по време на ХХ-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика „Фея под липите“ ще се проведе и Държавно първенство по художествена гимнастика за гимнастички със синдром на Даун. В него ще вземат участие седем състезателки обясни Слав Петков, президент на Федерация Адаптирана Физическа Активност - България. Те ще бъдат разделени в три възрастови групи и ще имат възможност за завоюват квоти за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун - BAUHAUS WORLD CHAMPIONSHIPS, което ще се проведе в София през месец юни.

В ХХ-то юбилейно издание на международния турнир по художествена гимнастика „Фея под липите“ ще участват над 800 гимнастички от България, Франция и Испания, както и повече от 100 деца от старозагорски детски градини.

