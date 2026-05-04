Трикратната световна шампионка Мария Петрова лично ще награди най-добрата на"Тракия къп"

  • 4 май 2026 | 12:01
Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова ще връчи лично приза на победителката в многобоя при жените по време на официалното откриване на международния турнир „Тракия къп“ в Пловдив. Състезанието ще се проведе от 7 до 10 май в зала "Колодрума" и отново ще събере елита на спорта. Очаква се участие да вземат около 500 гимнастички от над 30 клуба.

„Отново се очаква един силен турнир. Имаме международно участие от Молдова, Швейцария, Кипър, Израел, Франция, Белгия и от Дубай, а от българските клубове са над 20“, заяви Ирина Чернева, заместник-главен съдия и член на организационния комитет.

„Около 500 състезателки във всички възрасти и при ансамблите ще участват. Турнирът е изключително силен, защото е само за категория „Елит“. Всеки, който се чувства подготвен и има самочувствието, че е на ниво, е добре дошъл“, добави тя.

Чернева коментира и организацията тази година: „Преместването в Колодрума се наложи заради колоездачната обиколка на Италия, която ще премине през Пловдив и ще доведе до затворени улици. Благодарни сме на кмета на града Костадин Димитров, че осигури възможност турнирът да се проведе в най-голямата зала.“

Според Чернева подобни състезания имат важна роля за развитието на спорта.

„Това е чудесна изява за децата - дава им много опит и рутина. В същото време популяризира художествената гимнастика - идват родители, интересуват се, питат кога могат да запишат децата си“, допълни тя.

Турнирът започва на 7 май с изпълнения при ансамблите, а в следващите дни са индивидуалните надпревари във всички възрастови групи. Официалното откриване е в петък на 8 май. Входът в зала "Колодрума" е свободен.

