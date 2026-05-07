Медалистка от Олимпийските игри в Париж е временно отстранена заради нарушение на антидопинговите правила

  7 май 2026 | 22:36
Румънката Ана-Мария Бърбосу, бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 по спортна гимнастика, е временно отстранена заради нарушение на антидопинговите правила, съобщава Международната агенция за допинг тестване (ITA).

Спортистката е извършила три нарушения на местонахождението си в рамките на 12 месеца. Румънката е обжалвала наказанието си пред Спортния арбитражен съд (КАС).

Бърбосу е бронзова медалистка на земя от Олимпийските игри в Париж. 19-годишната състезателка спечели и титлата на земя на Европейското първенство през 2025-а, когато завоюва още сребърен и два бронзови медала.

На финала на земя в Париж румънката Сабрина Манека-Война получи 13.700 точки, колкото и Бърбосу. Съдиите отнеха 0.1 точки на Манека-Война, отчитайки грешка при приземяването, румънката подаде жалба, която не беше удовлетворена. В края се състезава американката Джордан Чайлс, която завърши пета с резултат от 13.666 точки, но след нейното обжалване съдиите добавиха 0.1 точки към оценката й, което й позволи на румънката и да заеме третото място. Бърбосу стана четвърта, а Манека-Война пета.

По-късно Спортният арбитражен съд уважи жалбата на Румъния и присъди бронзовия медал на Бърбосу. Впоследствие Олимпийският комитет на САЩ обяви намерението си да обжалва, но КАС заяви, че няма да преразглежда решението, с която се присъжда бронзът на Бърбосу. Националната федерация заяви, че е разочарована и ще продължи да търси други начини, включително обжалване пред Швейцарския федерален съд, за да осигури справедливо класиране и да защити наградата, която според американците трябва да отиде при Чайлс. 

Снимки: Imago

