  Sportal.bg
  Дунав (Русе)
  Дунав обмисля да домакинства мачове efbet Лига в Румъния?

  • 7 май 2026 | 10:46
Дунав Русе може да играе част от домакинските си мачове в Първа лига не в друг български град, а на стадиона на  румънския Астра в Гюргево. Темата вече не звучи като екзотика, а като реална вариант пред клуба, съобщава dunav24.com. Причината е свързана с лицензирането за елита и изискването да бъде посочен втори стадион, на който отборът може да домакинства при необходимост. Председателят на УС на "драконите" Диян Димов вече заяви, че клубът работи по документите за елита.

Процесът включва сериозен одит и че в региона няма много подходящи варианти. Един от обсъжданите възможности е именно Гюргево. Ако Дунав завърши на първо място във Втора лига и се завърне в елита, стадион "Марин Анастасович" в Гюргево може да се приеме срещи на русенци. Класирането в Първа лига може да бъде окончателно постигнато при положителен резултат срещу Фратрия в понеделник. Съоръжението е с капацитет около 8500 места. Идеята е смела, но и практична. Велико Търново и Ловеч също са възможни алтернативи, но за местните привърженици пътуване до Гюргево би било значително по-лесно.

Все пак идеята не изглежда съвсем лесна за реализация, тъй като доста неща трябва да бъдат взети предвид, като транзит на феновете, охрана на мачовете от румънска страна, телевизионно излъчване и други организационни въпроси.

