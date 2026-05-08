Гуардиола потвърди, че Фоудън е близо до нов договор

Манчестър Сити няма право на повече грешки, ако иска да има някакви шансове да настигне Арсенал. Утре "гражданите" приемат Брентфорд, който се бори за място в евротурнирите. Наставникът на Ман Сити Пеп Гуардиола похвали съперника и отчете колко добре се е справил Кийт Андрюс, който замени Томас Франк миналото лято.

Гуардиола бе попитан за състоянието на Родри: "Оцеляхме без него много месеци. Той все още не се чувства напълно комфортно. Надявам се да е готов за утре, но ще видим следобед".

Испанецът коментира и информация, че Фил Фоудън е близо до нов договор с клуба: "Попитах спортния ни директор. Той каза, че са близо и се надявам да се случи, но още не е факт".

Гуардиола се пошегува относно формата на Жереми Доку: "Когато някой играе добре, това е заради мениджъра. Когато играе слабо, причината е в тях. Жереми направи страхотен сезон. Много се радвам, че направи следващата стъпка".