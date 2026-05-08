Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Двете българки осъществиха обрат срещу Аружан Сагандикова (Казахстан) и Лайма Владсон (Узбекистан) с 3:6, 6:4, 10:6 за час и 19 минути на корта.

След загубения първи сет българките се върнаха в срещата и достигнаха до шампионски тайбрек. В него Денчева и Спасова бяха плътно до опонентките си до равенство при 6:6 точки, а впоследствие спечелиха четири поредни, с което достигнаха полуфиналите.

Там двете ще се изправят срещу победителките от двубоя между рускините Виталия Дятченко/Алина Юнева и Лиа Белибова (Молдова)/София Криворучко (Украйна).

В надпреварата на сингъл 19-годишната Денчева отстъпи на Лина Глушко (Израел) с 3:6, 4:6 за час и 35 минути игра.

Денчева допусна по три пробива и в двата сета и въпреки че беше равностойна на съперничката си при процентите на вкаран първи и втори сервис, това не ѝ достигна, тъй като израелската състезателка имаше предимство при разиграванията.