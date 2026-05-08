Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. №155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

  • 8 май 2026 | 10:37
  • 295
  • 0
№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

Италианският тенисист Андреа Пелегрино постигна дебютна победа в сериите “Мастърс" в кариерата си, след като се справи със сънародника си Лука Нарди с 4:6, 6:3, 6:3 в първия кръг на надпреварата на клей на родна земя в Рим с награден фонд 8.24 милиона евро.

29-годишният квалификант Пелегрино, 155-и в световната ранглиста, загуби първия сет, но след това стигна до обрат срещу участващия с "уайлд кард" Нарди след ранни пробиви в следващите два.

Така той  ще играе във втория кръг срещу поставения под номер 15 французин Артюр Фис.

Финалистът от 2022 година Стефанос Циципас (Гърция) отпадна на старта след поражение с 4:6, 6:7(4) от чеха Томаш Махач, чийто следващ съперник ще бъде седмия в схемата Даниил Медведев (Русия), шампион в турнира през 2023 година.

Австриецът Себастиан Офнер елиминира на старта Алекс Микелсен (САЩ) с 6:3, 6:3 и във втория кръг ще се изправи срещу водача в световната ранглиста и миналогодишен вицешампион Яник Синер (Италия).

22-годишният перуанец Игнасио Бусе разочарова домакините след успех над местния любимец Лоренцо Сонего с 6:3, 6:3. Така 62-ият в света Бусе очаква мач срещу номер 20 в схемата Франсис Тиафо (САЩ).

Следвай ни:

Още от Тенис

Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

  • 8 май 2026 | 02:30
  • 3198
  • 6
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

  • 8 май 2026 | 00:51
  • 460
  • 0
Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон

Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон

  • 7 май 2026 | 22:45
  • 999
  • 0
Паолини започна с трудна победа защитата на титлата си в Рим

Паолини започна с трудна победа защитата на титлата си в Рим

  • 7 май 2026 | 22:23
  • 884
  • 0
Синер се присъедини към протестите срещу наградния фонд на “Ролан Гарос”

Синер се присъедини към протестите срещу наградния фонд на “Ролан Гарос”

  • 7 май 2026 | 21:40
  • 11722
  • 19
Мелис Расим и Юлия Стаматова отпаднаха във втория кръг на сингъл в Белград

Мелис Расим и Юлия Стаматова отпаднаха във втория кръг на сингъл в Белград

  • 7 май 2026 | 20:00
  • 557
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 8111
  • 52
Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

  • 8 май 2026 | 09:55
  • 4147
  • 13
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 1416
  • 0
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
  • 4154
  • 5
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 24569
  • 29
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 33177
  • 23