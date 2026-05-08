№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

Италианският тенисист Андреа Пелегрино постигна дебютна победа в сериите “Мастърс" в кариерата си, след като се справи със сънародника си Лука Нарди с 4:6, 6:3, 6:3 в първия кръг на надпреварата на клей на родна земя в Рим с награден фонд 8.24 милиона евро.
29-годишният квалификант Пелегрино, 155-и в световната ранглиста, загуби първия сет, но след това стигна до обрат срещу участващия с "уайлд кард" Нарди след ранни пробиви в следващите два.
Така той ще играе във втория кръг срещу поставения под номер 15 французин Артюр Фис.
Финалистът от 2022 година Стефанос Циципас (Гърция) отпадна на старта след поражение с 4:6, 6:7(4) от чеха Томаш Махач, чийто следващ съперник ще бъде седмия в схемата Даниил Медведев (Русия), шампион в турнира през 2023 година.
Австриецът Себастиан Офнер елиминира на старта Алекс Микелсен (САЩ) с 6:3, 6:3 и във втория кръг ще се изправи срещу водача в световната ранглиста и миналогодишен вицешампион Яник Синер (Италия).
22-годишният перуанец Игнасио Бусе разочарова домакините след успех над местния любимец Лоренцо Сонего с 6:3, 6:3. Така 62-ият в света Бусе очаква мач срещу номер 20 в схемата Франсис Тиафо (САЩ).