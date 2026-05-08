Двубой от Копа Либертадорес беше отменен заради инциденти с феновете

Двубоят от четвъртия кръг на груповата фаза на Копа Либертадорес между Индепендиенте Меделин и Фламенго беше отложен, съобщиха организаторите на турнира.

Мачът трябваше да се проведе на домакинския стадион на колумбийския отбор. Според Zona Futebol феновете на Индепендиенте са протестирали срещу ръководството на клуба преди началото. Те са запалили факли и хвърляли различни предмети на терена. Някои от привържениците дори са нахлули на терена. Срещата беше прекратена едва пет минути след началото, съдията отведе играчите в съблекалните и реши, че този двубой няма да се състои. Днес ще се разбере дали и как ще бъде изигран мачът. Възможно е да бъде присъдена и служебна загуба за домакините, които са застрашени от редица сериозни наказания като отнемане на точки или пълно затваряне на стадиона за следващите си срещи в Меделин от турнира.

Clima tenso na Colômbia 🇨🇴



A partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi marcada por fortes protestos da torcida colombiana contra a atual gestão do clube. Objetos foram arremessados no gramado e alguns torcedores chegaram a invadir o campo.



Фламенго е настоящият шампион на турнира Копа Либертадорес. След три мача бразилският отбор e водач в своята група, като има актив от седем точки, а Индепендиенте е с четири пункта.

TRISTE JORNADA EN MEDELLÍN 🏆😓



Partido CANCELADO entre Independiente Medellín vs Flamengo. La barra local invadía la cancha en PROTESTA contra la dirigencia del club, en un momento de CRISIS deportiva. Muy triste todo.



Снимки: Gettyimages