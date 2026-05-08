Двубой от Копа Либертадорес беше отменен заради инциденти с феновете

  • 8 май 2026 | 10:22
Двубоят от четвъртия кръг на груповата фаза на Копа Либертадорес между Индепендиенте Меделин и Фламенго беше отложен, съобщиха организаторите на турнира.

Мачът трябваше да се проведе на домакинския стадион на колумбийския отбор. Според Zona Futebol феновете на Индепендиенте са протестирали срещу ръководството на клуба преди началото. Те са запалили факли и хвърляли различни предмети на терена. Някои от привържениците дори са нахлули на терена. Срещата беше прекратена едва пет минути след началото, съдията отведе играчите в съблекалните и реши, че този двубой няма да се състои. Днес ще се разбере дали и как ще бъде изигран мачът. Възможно е да бъде присъдена и служебна загуба за домакините, които са застрашени от редица сериозни наказания като отнемане на точки или пълно затваряне на стадиона за следващите си срещи в Меделин от турнира.

Фламенго е настоящият шампион на турнира Копа Либертадорес. След три мача бразилският отбор e водач в своята група, като има актив от седем точки, а Индепендиенте е с четири пункта.

Снимки: Gettyimages

Играчите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа

  • 8 май 2026 | 07:42
Ню Джърси намалява цената на обществения транспорт за Световното първенство

  • 8 май 2026 | 06:27
Юлиан Шустер: Последните минути бяха напрегнати, но издържахме

  • 8 май 2026 | 05:58
Карлос Висенс: Не изневерихме на стила си дори с човек по-малко

  • 8 май 2026 | 05:33
Витор Перейра: Беше невъзможно да се противопоставим

  • 8 май 2026 | 05:06
Емери: Феновете играха заедно с нас

  • 8 май 2026 | 04:39
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

  • 8 май 2026 | 09:55
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
