Трима халфове на Рилецо аут за дубъла на Левски

Трима футболисти на Рилски спортист (Самоков) ще пропуснат мача с дублиращия отбор на Левски (София) тази събота. Това са Филип Ангелов, Илия Русинов и Милен Иванов. Ангелов и Русинов са с контузии, а Иванов получи червен картон в миналия кръг.

Тогава Рилецо победи с 2:1 Септември (Симитли) като гост и си гарантира шампионската корона в Югозападната Трета лига, както и промоцията в професионалния футбол, където тимът ще играе отново след 16 години. Двубоят между Рилски спортист и Левски II започва в 14:00 часа на 9-ти май и ще се състои на стадион „Искър“ в Самоков.