Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

Андрей Свечников и Джордан Стаал се отличиха с попадение и асистенция за победата на Каролина с категоричното 4:1 при гостуването на Филаделфия във втория кръг на плейофите в Източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Фредерик Андерсен направи 18 спасявания на вратата на победителите, които водят с 3.0 успеха в серията между двата отбора.

Николай Елерс и Джейлън Чатфийлд също бяха точни в мрежата на домакините. Джордан Мартинук и Шейн Гостисбехер направиха по две завършващи подавания.

Тревър Зеграс отбеляза единствения гол в полза на Флайърс, разписвайки се за 1:1 в самото начало на втория период на срещата.

Дан Владар се отличи с 26 отразени шайби пред голлинията на Филаделфия.

Мач номер 4 между двата тима, който може да се окаже последен в серията, е във Филаделфия в събота.

