Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

  • 7 май 2026 | 13:56
  • 83
  • 0
Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

Бронзовият медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 Евгений Тихонцов (Беларус) е уличен в употреба на допинг, съобщи Международната агенция за допинг тестване (ITA). Според организацията, следи от хормона на растежа са открити в допинг пробата на спортиста, взета на 8 март 2026 година. Той има право да поиска отваряне на проба Б и да даде обяснение за забраненото вещество.

“Ако бъде поискан анализ на проба Б и резултатът от проба А бъде потвърден, случаят ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. Ако не бъде поискан анализ на проба Б, случаят също ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. На спортиста ще бъде дадена възможност да представи обяснението си за резултата“, се казва в изявление на ITA.

27-годишният Тихонцов е един от най-добрите беларуски щангисти през последните години. Той завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 102 кг, злато и бронз на Световното първенство и три златни отличия от шампионати на Стария континент (2019, 2024, 2025).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Обединеното кралство обмисля кандидатура за домакинство на Олимпийските игри през 40-те години на века

Обединеното кралство обмисля кандидатура за домакинство на Олимпийските игри през 40-те години на века

  • 6 май 2026 | 16:14
  • 680
  • 0
Весела Лечева получи от Стефка Костадинова пълномощно до приключване на формалните съдебни процедури по вписването

Весела Лечева получи от Стефка Костадинова пълномощно до приключване на формалните съдебни процедури по вписването

  • 6 май 2026 | 12:44
  • 16861
  • 5
Радостина Лулова със злато на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой

Радостина Лулова със злато на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой

  • 6 май 2026 | 11:53
  • 708
  • 0
Двама български колоездачи имат шанса да участват в най-елитните състезания в Италия при юношите

Двама български колоездачи имат шанса да участват в най-елитните състезания в Италия при юношите

  • 5 май 2026 | 18:39
  • 1747
  • 0
Националите по модерен петобой провеждат лагер преди Световната купа в Пазарджик

Националите по модерен петобой провеждат лагер преди Световната купа в Пазарджик

  • 5 май 2026 | 14:07
  • 851
  • 0
България ще бъде представена от 20 състезатели на Европейското по спортна стрелба

България ще бъде представена от 20 състезатели на Европейското по спортна стрелба

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 688
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 11127
  • 14
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 11891
  • 24
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 1862
  • 4
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 5309
  • 1
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 8955
  • 10
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 3604
  • 0