Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

Бруно Дженев се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира до 14 г. от първа категория на Тенис Европа в Суботица (Сърбия).

Поставеният под №11 в схемата на сингъл българин победи в третия кръг Нико Чернобровкин (Унгария) с 6:7, 6:3, 6:0. Преди този мач Дженев постигна две убедителни победи, без да загуби сет. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу №2 в схемата Рафаел Папоян (Русия).

В надпреварата на двойки Дженев и Нелсън Ракотомаханина (Франция), поставени под №4, ще играят на четвъртфиналите срещу шестите поставени руснаци Кирил Гутуев и Прохор Кожеуров.

Александър Борисов записа две убедителни победи, но в третия кръг загуби с 4:6, 5:7 от водача в схемата Мартин Адамча (Словакия).