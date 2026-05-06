Витор Перейра: Искам отборът да играе без страх

Нотингам има леко предимство преди реванша от полуфиналите на Лига Европа, след като спечели първия мач срещу Астън Вила с 1:0. Звездата на Форест Моргън Гибс-Уайт е под въпрос за двубоя, след като имаше тежък сблъсък с вратаря на Челси Роберт Санчес в понеделник.

"Ще видим утре дали той ще може да играе или не. Това не е въпрос за мен, а за медицинския щаб и играча. Имаме план с него и без него. Има доста въпросителни около играчите, но не трябва да имаме въпросителни относно вярата и това, което искаме", заяви старши треньорът на Нотингам Витор Перейра.

"Искам да видя отборът да играе без страх, да се опита да вкара гол и да спечели мача. Трябва да се насладим на утрешния ден и да се борим. Трябва отново да се доказваме. Това е нещо, за което да сме благодарни, защото сме на полуфинал и се опитваме да с екласираме за финал. Това е момент, в който да покажем на какво сме способни. Просто искам да се гордея с играчи, феновете и себе си", допълни той.

"Най-трудните моменти от живота ми ме направиха по-силен. Когато страдаш, помниш болката. Когато помниш болката, правиш всичко възможно да не я усещаш отново. Имахме трудни моменти този сезон, но това е момент за играчите да не усещат напрежението, а да се опитат да бъдат най-добрата версия на себе си", каза още Перейра на пресконференцията преди мача.