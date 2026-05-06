Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Витор Перейра: Искам отборът да играе без страх

Витор Перейра: Искам отборът да играе без страх

  • 6 май 2026 | 16:44
  • 170
  • 0
Витор Перейра: Искам отборът да играе без страх

Нотингам има леко предимство преди реванша от полуфиналите на Лига Европа, след като спечели първия мач срещу Астън Вила с 1:0. Звездата на Форест Моргън Гибс-Уайт е под въпрос за двубоя, след като имаше тежък сблъсък с вратаря на Челси Роберт Санчес в понеделник.

"Ще видим утре дали той ще може да играе или не. Това не е въпрос за мен, а за медицинския щаб и играча. Имаме план с него и без него. Има доста въпросителни около играчите, но не трябва да имаме въпросителни относно вярата и това, което искаме", заяви старши треньорът на Нотингам Витор Перейра.

"Искам да видя отборът да играе без страх, да се опита да вкара гол и да спечели мача. Трябва да се насладим на утрешния ден и да се борим. Трябва отново да се доказваме. Това е нещо, за което да сме благодарни, защото сме на полуфинал и се опитваме да с екласираме за финал. Това е момент, в който да покажем на какво сме способни. Просто искам да се гордея с играчи, феновете и себе си", допълни той.

"Най-трудните моменти от живота ми ме направиха по-силен. Когато страдаш, помниш болката. Когато помниш болката, правиш всичко възможно да не я усещаш отново. Имахме трудни моменти този сезон, но това е момент за играчите да не усещат напрежението, а да се опитат да бъдат най-добрата версия на себе си", каза още Перейра на пресконференцията преди мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

  • 6 май 2026 | 13:37
  • 1522
  • 1
Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

  • 6 май 2026 | 13:35
  • 7612
  • 13
Предлагат защитник на Челси на Барселона

Предлагат защитник на Челси на Барселона

  • 6 май 2026 | 12:59
  • 1918
  • 0
Интер скърби за легендарен полузащитник

Интер скърби за легендарен полузащитник

  • 6 май 2026 | 12:54
  • 2247
  • 0
Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

  • 6 май 2026 | 12:07
  • 7450
  • 11
Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

  • 6 май 2026 | 11:11
  • 3473
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 10616
  • 46
11-те на Славия и Септември (Сф)

11-те на Славия и Септември (Сф)

  • 6 май 2026 | 16:21
  • 2041
  • 6
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 8581
  • 16
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 31715
  • 208
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 34310
  • 43
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 4206
  • 1