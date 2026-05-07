Франко Колапинто: Това беше най-перфектният ми уикенд във Формула 1

Франко Колапинто определи изминалата Гран При на Маями като „своя най-перфектен уикенд във Формула 1“, след като записа най-силния резултат в кариерата си в неделното състезание.

В него аржентинецът пресече финалната линия на осмото място, но спечели една позиция след финала, благодарение на 20-секундното наказание, което Шарл Леклер получи. Този резултат на Колапинто не беше никак случаен, тъй като той се възползва максимално от подобренията, които Алпин направи по А526 за уикенда в Маями, за да влезе в топ 10 във всяка една сесия, с изключение на свободната тренировка в петък.

„Мисля, че откакто влязох във Формула 1, това беше най-перфектният ми уикенд. Много съм доволен от него, изпълних го наистина добре. Мисля, че максимизирахме всяка една сесия и успях да спечеля точки. Това от уикенд, с който всички ние можем много да се гордеем и ще се опитаме да се представим по-добре в Канада“, каза аржентинецът.



„Благодарен съм на отбора за новите неща, които получихме. Те наистина ми помогнаха да намеря още малко скорост. Още от старта аз бях много конкурентноспособен, въпреки че не познавах пистата. Изпълнихме всяка сесия перфектно и съм много радостен за точките, които спечелихме.



„Тимът положи много усилия, за да донесе новите неща по колата тук. Във фабриката беше доста натоварено по време на паузата, но и много полезно. Гордея се с моето представяне, с което демонстрирах скоростта на колата този уикенд. Беше много позитивно“, добави още Колапинто.

Шефът на Алпин Флавио Бриаторе също остана много доволен от показаното от аржентинеца в Маями и каза, че очаква подобно представяне от него всеки уикенд.

„Франко направи един наистина силен уикенд, в който се представи на нивото, което ние очакваме от него всеки уикенд. Колата е конкурентоспособна и се нуждаем от такова представяне всяка седмица от двамата ни пилоти и целия отбор, за да постигнем целите си“, заяви Бриаторе.

