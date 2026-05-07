Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. 24-годишен литовец в радара на европейските грандове

24-годишен литовец в радара на европейските грандове

  • 7 май 2026 | 19:45
  • 163
  • 0
24-годишен литовец в радара на европейските грандове

24-годишният литовски баскетболист на Жалгирис (Каунас) Ажуолас Тубелис е на път да се превърна в една от най-атрактивните трансферни цели на европейските грандове през лятото, а няколко отбора от Евролигата вече проучват агресивни сценарии за привличането на играча, твърди специализираното издание BasketNews.

Той оставя добри впечатления с изявите си и в четвъртфиналната серия на литовския си тим срещу Фенербахче, в която турският състав води с 2-1 победи.

Потенциалните оферти за Тубелис биха могли да бъдат в рамките на 1 милион евро, само за да го откупят от договора му с Жалгирис. Баскетболистът подписа с литовския клуб през лятото на миналата година договор за 2+1 сезона на стойност близо 2 милиона евро.

Ако това лято високият 208 сантиметра състезател все пак остане в Жалгирис, то през 2007-а откупуването би било възможно за около 400 000 евро, което на днешния пазар на Евролигата е много малка сума за един от най-добрите млади играчи турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

  • 7 май 2026 | 12:56
  • 1066
  • 0
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 5283
  • 1
Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

  • 6 май 2026 | 23:49
  • 2406
  • 0
Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

  • 6 май 2026 | 22:45
  • 4149
  • 0
Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

  • 6 май 2026 | 20:42
  • 1290
  • 0
Итудис пред Sportal.bg: Готови сме да донесем сълзи от радост

Итудис пред Sportal.bg: Готови сме да донесем сълзи от радост

  • 6 май 2026 | 20:13
  • 3950
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 12205
  • 65
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 29475
  • 37
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 2283
  • 1
На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

  • 7 май 2026 | 19:20
  • 1219
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 19650
  • 137
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 18098
  • 21