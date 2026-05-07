24-годишен литовец в радара на европейските грандове

24-годишният литовски баскетболист на Жалгирис (Каунас) Ажуолас Тубелис е на път да се превърна в една от най-атрактивните трансферни цели на европейските грандове през лятото, а няколко отбора от Евролигата вече проучват агресивни сценарии за привличането на играча, твърди специализираното издание BasketNews.

Той оставя добри впечатления с изявите си и в четвъртфиналната серия на литовския си тим срещу Фенербахче, в която турският състав води с 2-1 победи.

Потенциалните оферти за Тубелис биха могли да бъдат в рамките на 1 милион евро, само за да го откупят от договора му с Жалгирис. Баскетболистът подписа с литовския клуб през лятото на миналата година договор за 2+1 сезона на стойност близо 2 милиона евро.

Ако това лято високият 208 сантиметра състезател все пак остане в Жалгирис, то през 2007-а откупуването би било възможно за около 400 000 евро, което на днешния пазар на Евролигата е много малка сума за един от най-добрите млади играчи турнира.

Снимки: Imago