Американци инвеститори влизат в новак в Серия А

Италианският втородивизионен футболен клуб Венеция си осигури важен инвеститор в лицето на американеца Тим Лайуики, който по сведения на "Ройтерс" е доведен лично от канадския рапър Дрейк. Отборът си спечели промоция за елита и ще се завърне в Серия "А" след един сезон отсъствие. Дрейк стана акционер във Венеция през 2024 и две години по-късно го последваха Лайуики и Франческа Боди, като двамата ще инвестират 100 милиона евро. Американецът, който е в ръковдствата на големи франчайзи като Лос Анджелис Лейкърс и Торонто Мейпъл Лийфс, ще стане съпредседател на Венеция, а неговата дъщеря Боди ще бъде президент.

"Венеция е клуб с вековна история и се намира в най-красивия град в света. Ще бъдем неуморни в преследването на успехи. През годините трансформирахме ЛА Галакси и Торонто ФК в шампиони и построихме красиви стадиони. Знаем отлично, че изграждането на култура на победител включва и предлагането на възможно най-добри условия за феновете", пише Лайуики до привърженици и медии. "Пристигаме във Венеция с тази експертиза. Искаме да изградим за великолепните привърженици нов дом на световно ниво, който да бъде сред най-разпознаваемите в Серия А", добавя той.

Снимки: Imago