Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

  • 7 май 2026 | 16:47
  • 163
  • 0
Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория Джилберт Бърнс сключи договор с UFC BJJ по-малко от месец след като прекрати кариерата си в смесените бойни изкуства. Новината беше потвърдена от няколко американски медии.

От UFC BJJ все още не са обявили официално привличането на боеца, нито дата за неговия дебют. Въпреки това, настоящият план е бразилецът да изиграе първия си мач в новата организация през следващите месеци. Бърнс, който през юли ще навърши 40 години, обяви след последната си битка в UFC през април на UFC Уинипег, че плановете му след оттеглянето от ММА включват завръщане към жиу-жицу. В главния двубой на събитието в Канада той загуби от Майк Малот.

Бърнс след края на ММА кариерата му: Дадох всичко от себе си за този спорт
Бърнс след края на ММА кариерата му: Дадох всичко от себе си за този спорт

В периода между 2014 г. и 2026 г. Burns записа 15 победи и 10 загуби в UFC, като постигна ключови успехи над бойци като Тайрън Уудли, Деймиан Майа, Стивън Томпсън и Хорхе Масвидал. По време на кариерата си в UFC той участва и в няколко граплинг срещи, където победи имена като Рафаел Ловато, Джейк Шийлдс, Ей Джей Агазарм.

Преди да премине към смесените бойни изкуства през 2012 г., Бърнс имаше успешна кариера в жиу-жицу. Той спечели златен медал на световния шампионат на IBJJF през 2011 г. и завоюва световната титла без ги на IBJJF през 2010 г. Някои от най-големите му победи в жиу-жицу са срещу Крон Грейси и Леандро Ло.

Следващото събитие на UFC BJJ е насрочено за 21 май в Meta APEX в Лас Вегас.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

  • 7 май 2026 | 10:45
  • 1326
  • 0
Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом

Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом

  • 7 май 2026 | 10:30
  • 452
  • 0
Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

  • 6 май 2026 | 16:57
  • 4983
  • 0
Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

  • 6 май 2026 | 16:32
  • 2277
  • 0
Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

  • 6 май 2026 | 15:59
  • 578
  • 0
Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

  • 6 май 2026 | 14:34
  • 887
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 21633
  • 30
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 21513
  • 33
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 11726
  • 52
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 2556
  • 0
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 14542
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4880
  • 0