Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория Джилберт Бърнс сключи договор с UFC BJJ по-малко от месец след като прекрати кариерата си в смесените бойни изкуства. Новината беше потвърдена от няколко американски медии.

От UFC BJJ все още не са обявили официално привличането на боеца, нито дата за неговия дебют. Въпреки това, настоящият план е бразилецът да изиграе първия си мач в новата организация през следващите месеци. Бърнс, който през юли ще навърши 40 години, обяви след последната си битка в UFC през април на UFC Уинипег, че плановете му след оттеглянето от ММА включват завръщане към жиу-жицу. В главния двубой на събитието в Канада той загуби от Майк Малот.

В периода между 2014 г. и 2026 г. Burns записа 15 победи и 10 загуби в UFC, като постигна ключови успехи над бойци като Тайрън Уудли, Деймиан Майа, Стивън Томпсън и Хорхе Масвидал. По време на кариерата си в UFC той участва и в няколко граплинг срещи, където победи имена като Рафаел Ловато, Джейк Шийлдс, Ей Джей Агазарм.

Преди да премине към смесените бойни изкуства през 2012 г., Бърнс имаше успешна кариера в жиу-жицу. Той спечели златен медал на световния шампионат на IBJJF през 2011 г. и завоюва световната титла без ги на IBJJF през 2010 г. Някои от най-големите му победи в жиу-жицу са срещу Крон Грейси и Леандро Ло.

Следващото събитие на UFC BJJ е насрочено за 21 май в Meta APEX в Лас Вегас.