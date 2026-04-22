Бърнс след края на ММА кариерата му: Дадох всичко от себе си за този спорт

Въпреки че не успя да постигне целта си да стане шампион на UFC, Гилбърт Бърнс ще се оттегли от спорта с високо вдигната глава. Боецът с прякор Дуриньо сложи край на 14-годишната си ММА кариера, оставяйки ръкавиците си в октагона след загубата с технически нокаут от Майк Малот в главния двубой на UFC Fight Night 273 в събота.

Бърнс се пенсионира след пета поредна загуба

Моментът беше емоционален за Бърнс (22-10 ММА, 15-10 UFC), който до последно пазеше решението си в тайна и никой не подозираше, че оттеглянето е възможен сценарий преди събитието.

„Дадох всичко от себе си за този спорт“, заяви Бърнс пред MMA Junkie. „Имах много добри битки, борих се за титлата, изправях се срещу най-коравите момчета, срещу елита на тази дивизия. Влязох в този мач много уверен и вложих много труд. Но когато не успях да изпълня плана си, когато усетих, че той е малко по-бърз, по-силен, малко по-добър тук и там, си казах: „Добре, щом не мога да победя Майк Малот...“. Нямам нищо против него. Той е сериозен претендент, добър боец, но не мисля, че е на върха на дивизията като другите. Казах си: „Ще бъда честен. Ако не мога да го победя, това е краят.“ ... Ако бяхме победили Малот, да, щяхме да продължим да се бием. Щяхме да предизвикаме Колби Ковингтън. Щяхме да си уредим мач по време на International Fight Week и да продължим напред. Но щом не мога да победя Майк Малот, значи е дотук“

Винаги има неща, които човек би искал да е направил по различен начин, но като цяло Бърнс се гордее с постигнатото в ММА, въпреки че не е осъществил мечтата си да стане шампион на UFC. Той напуска смесените бойни изкуства с чиста съвест.

„Не съжалявам за нищо“, каза Бърнс. „Мисля, че научих толкова много от загубите през кариерата си. Не мисля, че бих променил много. Разбира се, бих променил дребни неща тук и там. Но като цяло това беше страхотно учебно и израстващо преживяване. Когато резултатите са положителни, всички сме щастливи. Всички празнуваме. Когато губим, е гадно. Просто трябва да видим къде сме сбъркали и да се опитаме да станем по-добри, за да не повтаряме същите грешки. Но това беше добро пътуване. Не мисля, че бих променил много“

Бърнс вярва, че кариерата му ще остави добро послание на децата му. Крайният резултат никога не може да омаловажи факта, че си дал всичко от себе си в преследване на мечтите си. Бърнс не се съмнява, че ММА е видял най-доброто от него и това е най-важното за него.

„Децата ми виждат жертвите и ме виждат да тренирам всеки ден“, обясни Бърнс. „Правя много физиотерапия, така че всеки ден съм на процедури, възстановявам се, правя стречинг, пилатес и ледени бани, преди да отидат на училище. Те виждат всичко. И понякога резултатите не са в моя полза. Тогава им казвам: „Но вие видяхте пътя, нали?“. Не оставих необърнат камък. Направих всичко. Но понякога резултатът просто не идва. Такъв е животът. Понякога правиш всичко както трябва, но другият се е справил по-добре в този момент. И това е положението.“