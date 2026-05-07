Стрикланд отговори на Чимаев за публикувания спаринг: Този човек е просто една малка мишка

Шон Стрикланд има множество проблеми с Хамзат Чимаев, но наскоро добави още един към списъка, след като шампионът на UFC в средна категория внезапно публикува кратък клип от тяхна минала тренировка в социалните мрежи.

25-секундното видео не показва почти нищо освен размяна на джабове между Чимаев и Стрикланд, но е придружено от надпис: „Тормозя слаби хора“. Коментарът на Чимаев идва, след като Стрикланд го обвини, че избира по-нискоразредни бойци за спаринг партньори, вместо да търси по-сериозна конкуренция в залата.

Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

Според Стрикланд публикуването на спаринг кадрите само доказва тезата му относно едно от най-големите му оплаквания към предстоящия му опонент.

„Точно за това говоря“, заяви Стрикланд по време на медийния ден за UFC 328. „Този човек е просто една малка, ш*бана мишка. Първо, не знаех, че снимаме. Това бяха нашите рундове за загрявка. Ти си просто слаб човек. Просто си един много, много слаб човек. Какъв е смисълът? Правим лек спаринг. Признавам, че тези мои шорти са малко съмнителни. Бяха от Amazon. Ъгълът на снимане беше лош“, пошегува се той.

Настрана от шегите, Стрикланд твърди, че всъщност е правил спаринг с Чимаев само веднъж, въпреки че се е опитвал да получи повече време в клетката с бъдещия шампион на UFC. За съжаление, по думите му, Чимаев не е искал и да чуе за това, така че от това кратко взаимодействие в миналото не е имало какво толкова да се научи.

„Правили сме спаринг само веднъж, нещо като три рунда“, каза Стрикланд. „Само веднъж. Постоянно ви го повтарям. Когато отида в някоя зала, искам да правя спаринг с най-добрия. Исках да се бия с него, но той винаги отиваше да налага по-слабите момчета.“

Що се отнася до твърдението на Чимаев, че той лично е поискал този мач от UFC, Стрикланд няма представа дали това е истина. Единственото, в което американецът е сигурен е, че UFC са взели правилното решение, като са организирали този двубой срещу Чимаев, особено предвид липсата на добри варианти под него в ранглистата.

Единственото, в което Стрикланд е сигурен, е, че UFC са взели правилното решение, като са организирали този двубой срещу Чимаев, особено предвид липсата на добри варианти под него в ранглистата.

„Мисля, че това е и добър мач, забавен мач“, добави Стрикланд. „Има толкова много хора в дивизията, но кои са в топ пет? Брендън Алън? Боксовата круша на Хамзат. Неговото месо. Кой друг е в топ пет на дивизията в момента? Хубаво е да има свеж поглед, нова кръв. Мисля, че този мач просто имаше смисъл.“