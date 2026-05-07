Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

  • 7 май 2026 | 10:45
  • 120
  • 0
Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

Хамзат Чимаев наруши едно от неписаните правила в смесените бойни изкуства само дни преди защитата на титлата си срещу Шон Стрикланд на UFC 328.

Във вторник шампионът в средна категория публикува кратък клип от минала спаринг сесия със Стрикланд – боецът, който ще го предизвика за пояса в категория до 84 кг. в главното събитие тази събота в Prudential Center в Нюарк, Ню Джърси. Чимаев и Стрикланд представят различни версии за времето, прекарано заедно в залата. Стрикланд твърди, че е накарал Чимаев да се предаде, докато Чимаев припомня на опонента си, че току-що е доминирал над Дрикус дю Плеси – бившият шампион, който има две победи над Стрикланд.

Вижте невижданите досега кадри от спаринга между Чимаев и Стрикланд по-долу.

„Тормозя слаби хора“, написа Чимаев в описанието към видеото.

Клипът на Чимаев го показва предимно в офанзивна позиция, но освен това кадрите далеч не са толкова убедителни или драматични, колкото твърдят и двамата бойци. Не е ясно защо Чимаев е избрал да публикува този материал, който е с продължителност под 30 секунди и в по-голямата си част е безобиден.

Всичко ще се реши в неделя сутрин (българско време), когато Чимаев ще се опита да запише първа защита на титлата си в UFC. Стрикланд пък има своя трети шанс да спечели пояса.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

  • 6 май 2026 | 16:57
  • 4588
  • 0
Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

  • 6 май 2026 | 16:32
  • 2166
  • 0
Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

  • 6 май 2026 | 15:59
  • 543
  • 0
Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

  • 6 май 2026 | 14:34
  • 678
  • 0
Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

  • 6 май 2026 | 14:14
  • 682
  • 0
UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

  • 6 май 2026 | 14:06
  • 878
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 74869
  • 552
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 111011
  • 240
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 41239
  • 49
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 4002
  • 4
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 28270
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2321
  • 0