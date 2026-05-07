Хамзат Чимаев публикува невиждани кадри от спаринг с Шон Стрикланд

Хамзат Чимаев наруши едно от неписаните правила в смесените бойни изкуства само дни преди защитата на титлата си срещу Шон Стрикланд на UFC 328.

Във вторник шампионът в средна категория публикува кратък клип от минала спаринг сесия със Стрикланд – боецът, който ще го предизвика за пояса в категория до 84 кг. в главното събитие тази събота в Prudential Center в Нюарк, Ню Джърси. Чимаев и Стрикланд представят различни версии за времето, прекарано заедно в залата. Стрикланд твърди, че е накарал Чимаев да се предаде, докато Чимаев припомня на опонента си, че току-що е доминирал над Дрикус дю Плеси – бившият шампион, който има две победи над Стрикланд.

„Тормозя слаби хора“, написа Чимаев в описанието към видеото.

I am bullying weak people 😂 — Khamzat Chimaev (@KChimaev) May 5, 2026

Клипът на Чимаев го показва предимно в офанзивна позиция, но освен това кадрите далеч не са толкова убедителни или драматични, колкото твърдят и двамата бойци. Не е ясно защо Чимаев е избрал да публикува този материал, който е с продължителност под 30 секунди и в по-голямата си част е безобиден.

Всичко ще се реши в неделя сутрин (българско време), когато Чимаев ще се опита да запише първа защита на титлата си в UFC. Стрикланд пък има своя трети шанс да спечели пояса.