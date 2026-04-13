Мъри Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Време е за голямото дерби на България! Очаквания, шествия и съставите за сблъсъка - атмосферата преди ЦСКА - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Сюперлиг, Турция
  • 4181
  • 5
Станимир Стоилов се оплака, че неговият Гьозтепе е ощетен в турския шампионат. Той говори за това, че на отбора му се наложи да изиграе три мача в рамките на девет дни. Два от тях си бяха по програма - срещу Генчлербирлиги (4 април, 2:0) и Касъмпаша (12 април, 3:3), но между тях беше сложен този с Галатасарай (8 април, 1:3). Дуелът с шампиона трябваше да се играе по-рано, но беше отложен, защото се падаше след един от двубоите на “Джим Бом” срещу Ливърпул в Шампионската лига.

„Смятам, че в лигата няма честна конкуренция - заяви Мъри. - Нашият мач с Галатасарай трябваше да се изиграе след техния двубой с Ливърпул и не биваше да бъде отлаган. Заради това се наложи да изиграем три срещи за една седмица.“

“Някои хора могат и да не са съгласни с мен, но това е моето мнение. Ако Галатасарай беше дошъл след мача си с Ливърпул, ситуацията щеше да бъде различна. Може би щяхме да победим, може би да загубим, но мачът щеше да има друг сценарий. Сега (срещу Касъмпаша - бел.ред.) не успяхме да спечелим много важен двубой.“

“Гьоз-Гьоз” се измъчиха в неделя, след като изоставаха с 1:3, но все пак успяха да стигнат до 3:3. Българският халф в състава на Стоилов Филип Кръстев си отбеляза автогол.

„Не бяхме достатъчно концентрирани и не показахме динамична игра. Направихме сериозни грешки в подаванията и на практика подарихме две попадения на съперника. Единственото хубаво е, че в последните 20 минути показахме характер и стигнахме до точката. Изиграхме три мача в рамките на една седмица. След срещата с Галатасарай усетих, че футболистите не са на нужното емоционално ниво. Предупредих ги, но за съжаление това се отрази”, добави Мъри

Следвай ни:

  • 4381
  • 0
  • 1712
  • 4
  • 1552
  • 1
  • 3547
  • 5
  • 2757
  • 1
  • 4267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 8662
  • 5
  • 17785
  • 44
  • 16912
  • 27
  • 6248
  • 19
  • 8424
  • 13
  • 8249
  • 5