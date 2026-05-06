Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

Жалгирис Каунас изкова първи успех в плейофите на Евролигата и прати 1/4-финалната серия срещу Фенербахче в четвърти мач, след като надделя с 81:78 (12:25 23:17 22:10 24:16) в среща номер 3. В “Жалгирио Арена” литовците трябваше да се потрудят доста, след като в началото на последната четвърт изоставаха с девет точки и отложиха класирането на действащите шампиони във финалната четворка на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Така “фенерите” водят с 2-1 победи в серията, а мач номер четири предстои на 8-и май (петък) и отново ще бъде в Каунас от 20:00 часа българско време.

Ажуолас Тубелис бе основният двигател за успеха на Жалгирис с 26 точки и 8 борби. Найджъл Уилямс-Гос приключи с 18 и 5 асистенции. Силвен Франсиско бе много полезен, завършвайки с 12 точки, 7 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи паса. Моузес Райт приключи с 11 точки и 6 овладени под двата коша топки.

Уейд Болдуин отговори с 16 точки за Фенербахче. Тейлън Хортън-Тъкър реализира 15, Девон Хол наниза 14, а Тарик Биберович има 10.

Стартът бе белязан от размяна на серии, като Ажуолас Тубелис и Тарик Биберович се превърнаха в основни реализатори за своите отбори. И говорейки за серии, гостите сътвориха още една, този път от 10 безответни точки, за да стигнат до разлика от 13 точки след 10 минути игра.

Рецитал на Уейд Болдуин даде тон на турците да подчертаят доминацията си и във втората част, стигайки до още по-солидна преднина. Силвен Франсиско и Найджъл Уилямс-Гос показаха, че домакините не са готови да се предадат, а изоставането им започна да се топи, но „фенерите“ се изстреляха на голямата почивка при 42:35.

Соловите изпълнения на Тейлън Хортън-Тъкър и Девон Хол загатнаха за нова двуцифрена преднина на старта на второто полувреме. Макар и след новото пробуждане на Франсиско, който осигури нов импулс на литовците, отборът от Истанбул заложи на познатите си оръжия, за да се изстреля с 5 точки преднина в края на предпоследния период.

Хортън-Тъкър бе този, който даваше нужното спокойствие в турските редици във финалната десетка. За пореден път характерът, проявен от Моузес Райт, Тубелис и Уилямс-Гос, позволи на „зелените“ да надигнат глава и да поставят равенството на таблото на два пъти във финалните 3 минути. Кош на Тубелис осигури и обрат на тима от Каунас, но Биберович възстанови паритета. В този момент Уилямс-Гос и Тубелис дадоха финалното лидерство на домакините, които в последните 49 секунди бяха като стена в защита, за да сложат точка на спора.

СТАТИСТИКА ЗА МАЧА

В рамките на финалната четворка победителят от серията между Жалгирис Каунас и Фенербахче трябва да играе с Олимпиакос на Александър Везенков, който беше безкомпромисен и отстрани Монако след 3-0 победи.

Иначе тази вечер от 21:15 стартира още един 1/4-финален сблъсък. В него Панатинайкос приема Валенсия, а срещата е в Атина. Гърците имаха преднина от 2-0 победи в серията преди днешния сблъсък.



