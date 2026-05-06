Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

Една от звездите на Апоел Тай Одиасе говори пред Sportal.bg след официалната тренировка на израелския град в Ботевград преди дългоочакваното домакинство там срещу Реал Мадрид в четвъртък.

Итудис пред Sportal.bg: Готови сме да донесем сълзи от радост

Срещата е от 21 часа на 7 май и е четвърта от плейофната серия между двата тима в Евролигата.

"Със сигурност сме готови за Реал Мадрид", каза Одиасе пред Sportal.bg. "Сега продължаваме с подготовката. Мисля, че трябва да се придържаме към аспектите от мача вчера — борбите и защитата. Ако сме отново добри в отборен план, мисля, че всичко ще е точно. Мисля, че защитата ще е ключът за успеха, ако елиминираме прехода от защита към нападение на противника и точките, отбелязани от игра близо до коша. Смятам, че вчера се представихме отлично и с отскочилите топки. Това е.

В първите два мача наистина ни нараниха с точките от игра близо до коша и бързите преходи в атака. Това бяха двете неща, с които ни удариха в първите две срещи. Ако лимитираме това, борим се здраво и изпълняваме принципите си, ще имаме успех", каза Одиасе.