Евакуираха хиляда фена от метрото в Мюнхен заради електронна цигара

Около хиляда привърженици бяха евакуирани от влак на метрото в Мюнхен поради включена аларма за пожар. Инцидентът се случи, докато феновете пътуваха към стадиона за реванша от полуфиналите на Шампионската лига между Байерн и Пари Сен Жермен тази вечер.
„Поради намеса на пожарната на станция „Дитлинденщрасе“, влак на метрото с около 1000 фена на борда беше евакуиран“, съобщи полицията в Мюнхен в публикация в социалната мрежа X. Властите също така информираха за „сериозни затруднения в движението“ в района.
Инцидентът доведе до спиране на линия U6, която е една от основните, водещи към „Алианц Арена“. Според първоначалната информация, цитирана от „Билд“, пожарната аларма е била задействана от електронна цигара, което е наложило изтеглянето на влаковата композиция от експлоатация.
Има обаче и публикации за инцидент, при който се вижда дим в един от вагоните. Освен това има информации за опити на хулигани на Байерн да се сбият с гостуващи ултраси.