Евакуираха хиляда фена от метрото в Мюнхен заради електронна цигара

Около хиляда привърженици бяха евакуирани от влак на метрото в Мюнхен поради включена аларма за пожар. Инцидентът се случи, докато феновете пътуваха към стадиона за реванша от полуфиналите на Шампионската лига между Байерн и Пари Сен Жермен тази вечер.

„Поради намеса на пожарната на станция „Дитлинденщрасе“, влак на метрото с около 1000 фена на борда беше евакуиран“, съобщи полицията в Мюнхен в публикация в социалната мрежа X. Властите също така информираха за „сериозни затруднения в движението“ в района.

PSG fans marching through the wind and rain in Marienplatz. pic.twitter.com/TS6FIOaWKP — Seb Stafford-Bloor (@SebSB) May 6, 2026

Инцидентът доведе до спиране на линия U6, която е една от основните, водещи към „Алианц Арена“. Според първоначалната информация, цитирана от „Билд“, пожарната аларма е била задействана от електронна цигара, което е наложило изтеглянето на влаковата композиция от експлоатация.

Има обаче и публикации за инцидент, при който се вижда дим в един от вагоните. Освен това има информации за опити на хулигани на Байерн да се сбият с гостуващи ултраси.

🚨 TENSIONS DANS LE MÉTRO À MUNICH EN DIRECTION DE L'ALLIANZ ARENA ! 💥



Une quinzaine de supporters parisiens ont été chassés d'une rame par des fans du Bayern.



Des rames ont également dû être évacuées en raison de la présence de fumée. pic.twitter.com/vZpmlQQP6b — Actu Foot (@ActuFoot_) May 6, 2026