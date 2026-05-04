Сектор "Г" събира 17 000 евро, обещава страхотно шоу на финала

Привържениците на ЦСКА събират 17 000 евро за хореография на финала за Sesame Купа на България. Сблъсъкът за трофея е на 20 май срещу Локомотив (Пловдив). Преди година се събраха близо 40 000 "армейци", а сега отново интересът ще е много голям. Ето какво обявиха организираните фенове от сектор "Г":

"Армейци, на 20.05 ЦСКА е на финал за Купата на България срещу черно-бялата енигма от малцинствените райони на град Пловдив. Ние вече сме готови с няколко мащабни идеи, които желаем да реализираме заедно с вашата помощ. Както сами видяхте през последния месец и половина, представянията ни по трибуните благодарение на средствата от вашите дарения бяха на изключително високо ниво, а финалния щрих ще видите на предстоящото последно дерби за сезона броени дни преди финала.



За да украсим всички сектори на Националния стадион с поредното "червено изкуство" ни е необходима отново вашата безценна помощ и сумата от 17 000 евро. Начините за дарения са ви добре познати:



IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01

БАНКА: TBI BankREVOLUT: +359887626180

PAYPAL: fcsektorg@gmail.com



Закупувайки висококачествен артикул от тук: https://www.facebook.com/share/1A2y7KSNvN/



На място във фен-магазина на "Иван Асен"



ВАЖНО: Съвсем скоро ще обявим нашия СПЕЦИАЛЕН АРТИКУЛ и дрескод, посветен на големия фина, който ще бъде важна част от едната от замислените от нас хореографии. Приходите от закупуването му ще влязат също в кампанията ни за набиране на средства!



ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО! САМО ЦСКА!", написаха феновете на "армейците".