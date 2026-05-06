Глобиха Джейлън Браун с 50 000 долара

НБА глоби звездата на Селтикс Джейлън Браун с 50 000 долара за публичната му критика към съдийството, след като тимът на Бостън беше елиминиран от Филаделфия в плейофите, съобщава агенция Reuters.

Браун направи коментарите в предаване на живо след загубата на Селтикс със 100:109 от гостуващия отбор на Филаделфия 76ърс в седмия мач от серията в първия кръг на плейофите в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Говорейки в стрийминг платформата Twitch, Браун призна, че е бил критичен към съдийството през редовния сезон и вярва, че това се е отразило и на начина, по който реферите са отсъждали в мачовете от серията, особено при нарушения в нападение срещу него.

29-годишният Джейлън Браун е петкратен участник в Мача на звездите, спечелил наградата за най-полезен играч във финалите на НБА, когато Селтикс грабнаха шампионската титла в лигата през 2024-а.