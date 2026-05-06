Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Глобиха Джейлън Браун с 50 000 долара

Глобиха Джейлън Браун с 50 000 долара

  • 6 май 2026 | 18:12
  • 259
  • 0
Глобиха Джейлън Браун с 50 000 долара

НБА глоби звездата на Селтикс Джейлън Браун с 50 000 долара за публичната му критика към съдийството, след като тимът на Бостън беше елиминиран от Филаделфия в плейофите, съобщава агенция Reuters.

Браун направи коментарите в предаване на живо след загубата на Селтикс със 100:109 от гостуващия отбор на Филаделфия 76ърс в седмия мач от серията в първия кръг на плейофите в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Говорейки в стрийминг платформата Twitch, Браун призна, че е бил критичен към съдийството през редовния сезон и вярва, че това се е отразило и на начина, по който реферите са отсъждали в мачовете от серията, особено при нарушения в нападение срещу него.

29-годишният Джейлън Браун е петкратен участник в Мача на звездите, спечелил наградата за най-полезен играч във финалите на НБА, когато Селтикс грабнаха шампионската титла в лигата през 2024-а.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ЛеБрон не бе достатъчен, Оклахома Сити разгроми Лейкърс

ЛеБрон не бе достатъчен, Оклахома Сити разгроми Лейкърс

  • 6 май 2026 | 10:59
  • 3282
  • 2
Кливланд катастрофира в Детройт, Хардън пое отговорност за загубата

Кливланд катастрофира в Детройт, Хардън пое отговорност за загубата

  • 6 май 2026 | 09:06
  • 3204
  • 0
Паулиус Мотеюнас е придобил над 50% от акциите на Жалгирис

Паулиус Мотеюнас е придобил над 50% от акциите на Жалгирис

  • 6 май 2026 | 00:34
  • 1184
  • 0
Скариоло: Не бяхме достатъчно свежи

Скариоло: Не бяхме достатъчно свежи

  • 5 май 2026 | 23:36
  • 2889
  • 0
Итудис: Бяхме опрени до стената, но показахме характер

Итудис: Бяхме опрени до стената, но показахме характер

  • 5 май 2026 | 23:26
  • 2179
  • 0
Леви Рандолф: Надборвахме ги под коша, успяхме да ги спрем със защита

Леви Рандолф: Надборвахме ги под коша, успяхме да ги спрем със защита

  • 5 май 2026 | 22:40
  • 2004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Септември (Сф), Боре Тодоров с красив гол

Славия 2:0 Септември (Сф), Боре Тодоров с красив гол

  • 6 май 2026 | 18:45
  • 7361
  • 26
ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 16623
  • 66
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 13152
  • 31
11-те на Спартак (Варна) и Добруджа

11-те на Спартак (Варна) и Добруджа

  • 6 май 2026 | 18:54
  • 48
  • 0
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 36003
  • 229
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 5940
  • 2