Леви Рандолф: Надборвахме ги под коша, успяхме да ги спрем със защита

  • 5 май 2026 | 22:40
Крилото на Апоел Тел Авив Леви Рандолф започна в стартовата петица на тима си при победата над Реал Мадрид в "Арена Ботевград" тази вечер, а след края на двубоя заяви, че той и съотборниците му са надиграли "лос бланкос" благодарение на силна игра в отбрана.

- Леви, първо поздравления за победата, много важен успех за Апоел и серията продължава. Какво се случи в мача и какво не видя в предишните два, което днес се сучи?

- Защитата. Имам предвид, че се активизирахме в отбрана. Успяхме да ги спрем. Надборвахме ги под коша и мисля, че това беше факторът, който ни помогна да спечелим мача днес. Играхме добре като отбор, движехме топката и стреляхме.

Апоел Тел Авив 76:69 Реал Мадрид

- Какво се случи в средата на третата четвърт? Направихте серия от 16 на 0. Какво ти мина през ума в този момент от играта, защото вероятно тогава започнахте наистина да виждате победата?

Да, просто... продължихме да ги спираме в защита. Мисля, че това беше най-важното. А когато правиш успешни защити, излизаш на позиция за бърза атака, можеш да тичаш и да използваш защитата си, за да създаваш нападение.

- Очакваш ли повече хора в четвъртък?

- Дано. Иска ни се всеки да успее да дойде и да напълни залата. Благодарни сме на нашите фенове, че са тук. Беше важно за нас да ги имаме тук и да ни подкрепят, наистина го оценяваме.

Апоел Тел Авив : Реал Мадрид II

- Какво искаш да видиш от отбора си в следващия мач, така че серията да продължи в Мадрид за пети мач?

- Просто да продължим да градим върху това. Да продължим със защитите, да продължим да играем добре, да играем здраво и да играем отборно.

Снимки: Sportal.bg

