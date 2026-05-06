Паулиус Мотеюнас е придобил над 50% от акциите на Жалгирис

Паулиус Мотеюнас приключи работата си като изпълнителен директор на Евролигата през януари, когато беше използвана клауза за прекратяване на договора му по средата на мандата му. Литовецът обаче се е подсигурил добре, тъй като е придобил над 50 процента от акциите на Жалгирис.

Според официални данни, той притежава 55% от акциите на Жалгирис, докато останалата част е собственост на компанията Tesonet.

От клуба подчертават, че тези промени не оказват влияние върху ежедневното функциониране на организацията. Янкунас остава на поста президент, докато спортният сектор продължава да се ръководи от директора Гедиминас Навицкас.

Мотеюнас, както е посочено, ще продължи работата си в ролята на директор на Жалгирис група.

Снимки: Imago