  Кливланд катастрофира в Детройт, Хардън пое отговорност за загубата

Кливланд катастрофира в Детройт, Хардън пое отговорност за загубата

  6 май 2026 | 09:06
Кливланд катастрофира в Детройт, Хардън пое отговорност за загубата

Кейд Кънингам отбеляза 23 точки, Тобиас Харис добави 20, а Детройт Пистънс победи Кливланд Кавалиърс със 111:101 в първия мач от полуфиналната им серия в Източната конференция на НБА.

Преди двубой въпросът, който стоеше на дневен ред, бе кой отбор ще се възстанови по-бързо след първия кръг на плейофите, в който и Пистънс, и Кавалиърс изиграха по седем мача.

Детройт започна мача значително по-добре, бързо натрупа двуцифрена преднина и изглеждаше, че контролира напълно ситуацията на терена. Въпреки това Кливланд успя да нажежи обстановката в последната четвърт. Гостите направиха серия от 11:0 и изравниха резултата (93:93)!

Но дотам. Пистънс отново наложиха своя ритъм на игра и поведоха в серията.

Донован Мичъл отбеляза 23 точки, а Дънкан Робинсън добави 19 точки за "буталата".

В загубилия отбор Джеймс Хардън отбеляза 22 точки – но със седем загубени топки, докато Макс Струс добави 19.

"Човек трябва да погледне първо себе си. Вижте моите загубени топки, повечето дойдоха от мои грешки, а не в резултат от това, което те направиха", заяви Хардън.

Центърът на Кливланд Джарет Алън бе ограничен до две точки и три борби, след като вкара 22 бункта и 19 борби в последния елиминационен мач срещу Торонто.

Мач 2 от серията е в петък и започва два часа след полунощ българско време.

