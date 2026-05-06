ЛеБрон не бе достатъчен, Оклахома Сити разгроми Лейкърс

Чет Холмгрен записа 24 точки и 12 борби, а Оклахома Сити Тъндър разгроми Лос Анджелис Лейкърс със 108:90 в първия мач от полуфиналната им серия в Западната конференция на НБА.

Шей Гилджъс-Александър и Аджай Мичъл добавиха по 18 точки за защитаващите титлата си Тъндър, които подобриха баланса си в плейофите до 5-0 през настоящата кампания, въпреки че в трети пореден мач бяха без участника в Мача на звездите от 2025 г. Джейлън Уилямс заради контузия на лявото подколянно сухожилие.

Тъндър стреляха с 49,4% успеваемост от игра и вкараха 13 от 30 тройки.

Въпреки че Лейкърс започнаха силно, а Леброн Джеймс отбеляза 12 точки в първата четвърт, Тъндърс завършиха частта със серия от 9:2, преднина от пет точки и пълен контрол над мача. Кралят задържа "езерняците" в играта до полувремето. Той стреля 7 от 11 от игра и отбеляза 16 точки през първите 24 минути, поддържайки разликата едноцифрена.

LeBron James 27 PTS, 4 REB, 6 AST, 1 STL, 12/17 FG, 3/6 3FG, 77.4% TS vs Thunder

През първото полувреме Лейкърс загубиха Джаред Вандербилт поради контузия на пръста, след като силно удари таблото, опитвайки се да блокира Чет Холмгрен. Вандербилт моментално се сгърчи от болка, а според репортера на ESPN Шемс Чарания той е получил пълна луксация на малкия пръст на дясната ръка. А негово продължително отсъствие допълнително би утежнило обстановката в тима от Ел Ей предвид ситуацията със звездата Лука Дончич.

Likely right 5th digit (pinky) dislocation/and or fracture

Лейкърс за кратко намалиха разликата до само четири точки в началото на третата четвърт, но Тъндърс отвърнаха със серия от седем поредни точки, която беше увенчана с тройка на Лу Дорт и бърза открадната топка и забивка на Кейсън Уолъс, с което си върнаха контрола. Аджей Мичъл след това отбеляза тройка от ъгъла с фаул, реализирайки акция от четири точки към края на периода, давайки на Тъндърс преднина от 12 точки преди последната четвърт.

Оклахома Сити продължи да натиска и този подем беше повече от достатъчен, за да донесе победата на Тъндърс в края.

За Руи Хачимура добави 18 точки, а Деандре Ейтън записа 10 точки и 11 борби. Остин Рийвс нямаше ден и отбеляза само осем точки с 3 от 16 стрелби от игра, като пропусна всичките си пет опита за три точки.