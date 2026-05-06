  Sportal.bg
  Волейбол
  • 6 май 2026 | 17:57
Максим Сапожков: От Цветан Соколов се научих да бъда лидер

Той е висок 220 сантиметра и е играл за родния Монтана. Той е юноша на Локомотив (Новосибирск), но през този сезон имаше основен принос Динамо (Москва) да стане шампион на Русия.

“Още в края на миналия сезон се включех добре в състава на Динамо (Москва). Отборът се нагоди отлично към моя стил на игра. Аз спокойно се чувствах в отбора и поех отговорността в атака от Цветан Соколов, след края на миналия сезон”, заяви Максим Сапожков.

“От Цветан Соколов се научих на лидерските качества на игрището. От него винаги се излъчваше увереност, той винаги можеше да ободри отбора. Чисто волейболно Соколов винаги реализираше бързите топки, не само да скочи и да атакува мощно. Това беше моя слаба страна, а сега вече също като Соколов мога да играя бърза топка”, добави Максим Сапожков.

