Очаква ни същият двубой, надъхан е Лоран Блан

Легендата на Франция и бивш наставник на Пари Сен Жермен Лоран Блан очаква с огромно вълнение реванша от полуфиналите в Шампионската лига между Байерн (Мюнхен) и парижани тим след головото шоу в първия двубой (5:4), в който особено е харесал подхода на двамата треньори.

“Ще бъде същият мач - прогнозира той в интервю за “Льо Паризиен”. - Познавам добре Луис Енрике, по-малко Компани, но изглежда, че е от същото тесто. Нито единият, нито другият ще промени своята визия за футбола. А това е сила. (…) Очаква ни много непредсказуем полуфинал. Ако офанзивните играчи са толкова силни, колкото бяха на „Парк де Пренс“, със сигурност ще видим голове.“

В момента 60-годишният вече Блан е безработен, след като за послено беше начело на Ал-Итихад в Саудитска Арабия.