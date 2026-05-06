Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Очаква ни същият двубой, надъхан е Лоран Блан

Очаква ни същият двубой, надъхан е Лоран Блан

  • 6 май 2026 | 17:38
  • 497
  • 0
Очаква ни същият двубой, надъхан е Лоран Блан

Легендата на Франция и бивш наставник на Пари Сен Жермен Лоран Блан очаква с огромно вълнение реванша от полуфиналите в Шампионската лига между Байерн (Мюнхен) и парижани тим след головото шоу в първия двубой (5:4), в който особено е харесал подхода на двамата треньори.

“Ще бъде същият мач - прогнозира той в интервю за “Льо Паризиен”. - Познавам добре Луис Енрике, по-малко Компани, но изглежда, че е от същото тесто. Нито единият, нито другият ще промени своята визия за футбола. А това е сила. (…) Очаква ни много непредсказуем полуфинал. Ако офанзивните играчи са толкова силни, колкото бяха на „Парк де Пренс“, със сигурност ще видим голове.“

В момента 60-годишният вече Блан е безработен, след като за послено беше начело на Ал-Итихад в Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

  • 6 май 2026 | 13:37
  • 1900
  • 2
Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

  • 6 май 2026 | 13:35
  • 9754
  • 17
Предлагат защитник на Челси на Барселона

Предлагат защитник на Челси на Барселона

  • 6 май 2026 | 12:59
  • 2386
  • 1
Интер скърби за легендарен полузащитник

Интер скърби за легендарен полузащитник

  • 6 май 2026 | 12:54
  • 2817
  • 0
Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

  • 6 май 2026 | 12:07
  • 9242
  • 14
Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

  • 6 май 2026 | 11:11
  • 3946
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Септември (Сф), Боре Тодоров с красив гол

Славия 2:0 Септември (Сф), Боре Тодоров с красив гол

  • 6 май 2026 | 18:45
  • 7333
  • 26
ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 16595
  • 66
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 13130
  • 31
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 35979
  • 229
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 38690
  • 46
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 5928
  • 2