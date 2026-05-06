Волейболист на Дея е четвърто ново попълнение Хелиос Гризлис (Гизен)

  • 6 май 2026 | 17:05
Отборът на Хелиос Хелиос Гризлис (Гизен) продължава активно с окомплектоването на състава си за сезон 2026/27, привличайки мощния посрещач Ерион Байрами. 22-годишният косовар е четвъртият нов играч в редиците на Гридлис и през тодзи сезон игра за Дея спорт (Бургас). Към днешна дата тимът разполага с 11 волейболисти за предстоящия сезон, като се очаква скоро да бъдат обявени още две попълнения.

Байрами пристига в Гизен от българския първодивизионен клуб Дея Волей. Той започва професионалната си кариера в КВ Дрита Гилан (Косово). Със своите 2 метра височина и изключителна атлетичност, посрещачът притежава идеални физически данни за поста си. На международно ниво Байрами е основна част от националния отбор на Косово и през лятото ще участва в Европейската волейболна лига на CEV, където ще се изправи срещу бившия играч на Гризлис Марк Рура. Освен това, през последните години Байрами е бил активен на високо ниво и в плажния волейбол, натрупвайки ценен опит с националния отбор на Косово. 22-годишният състезател е развълнуван за следващия сезон:

„Много съм горд, че през следващия сезон ще играя за ГРИЗЛИС. Готов съм и съм мотивиран да дам всичко от себе си на игрището, за да можем да бъдем успешни като отбор.“

„В лицето на Ерион привлякохме атлетичен и силен в атака играч, който може би все още е по-скоро непознат в Германия. Той ще допълни нашия екип от посрещачи, включващ Ларс, Коди и Джей Ти. Любопитен съм как Ерион ще се адаптира в Бундеслигата и се радвам да го приветствам в ГРИЗЛИС“, заяви изпълнителният директор на клуба Саша Кучера. С привличането на Байрами, ГРИЗЛИС последователно следват своя път да залагат целенасочено на млади, перспективни играчи с международен потенциал. Плановете за предстоящия сезон навлизат във финалната си фаза, като на тима от Гизен липсват само един диагонал и един централен блокировач, за да завършат състава си за сезон 26/27.

