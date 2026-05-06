FIVB: България ще атакува VNL 2026 след историческото сребро от Световното първенство

Мъжкият национален отбор на България ще влезе в изданието на Волейболната лига на нациите (VNL) през 2026 г. с подновена увереност и ясна цел, подготвяйки се за своето осмо поредно участие в престижния турнир. Като неизменен участник от създаването на надпреварата през 2018 г., България постепенно се утвърди сред световния елит.

Въпреки че досега отборът не е успявал да се класира за финалната фаза, траекторията му на развитие се промени значително през последната година. Кулминацията на този възход бе историческият сребърен медал от Световното първенство по волейбол за мъже на FIVB през 2025 г.

Тази кампания се превърна в повратен момент за българския волейбол. По време на шампионата във Филипините тимът демонстрира поредица от впечатляващи игри, започвайки с доминация в груповата фаза, където записа чисти победи над Германия и Чили, както и труден успех в пет гейма срещу Словения. Инерцията продължи и в елиминациите с победа 3:0 над Португалия, последвана от един от най-запомнящите се мачове на турнира – драматичен обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ.

България достигна до полуфиналите, където надделя над Чехия с 3:1, за да се класира за първия си финал на Световно първенство от 55 години насам. Въпреки че отстъпи на Италия със същия резултат в мача за титлата, сребърният медал бе първо отличие за нацията от 2006 г. и подчерта нарастващата конкурентоспособност на отбора на световната сцена.

Успехът на България във Филипините е важна стъпка за програмата на мъжкия национален отбор, подсилена от години работа с подрастващите и програмата на FIVB „Volleyball Empowerment“. FIVB е предоставила на Българската федерация по волейбол подкрепа под формата на оборудване на обща стойност 167 000 щатски долара, което включва две настилки Gerflor Taraflex 9mm, всяка на стойност 75 000 долара. Проектът за настилката от 2022 г. вече е изпълнен, докато тази по проекта за 2025 г. в момента се произвежда, като доставката е планирана за средата на август тази година.

Освен това FIVB е инвестирала 84 000 швейцарски франка в проекта за треньорска подкрепа в България, като италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини пое мъжкия национален отбор. Назначен през 2024 г., опитният италианец изигра ключова роля в изграждането на идентичността на тима, съчетавайки структуриран и методичен подход със силен акцент върху техническото развитие.

Сребърният медал с България от Световното първенство на FIVB през 2025 г. допълни богатата визитка на Бленджини, която включва три титли от италианската Серия А1, две Купи на Италия, сребърен олимпийски медал от игрите в Рио 2016 и европейска титла с националния отбор на Италия.

Влиянието на Бленджини бе видимо още по време на VNL през 2025 г. Въпреки че България завърши на 11-о място в крайното класиране, отборът записа забележителни победи над по-високо ранкирани съперници като Германия, Япония, Словения и бъдещия шампион Полша – резултати, които изградиха увереност преди кампанията на Световното първенство.

С поглед към VNL 2026, фокусът на България е да превърне тази увереност в постоянство на най-високо ниво. Лидер на отбора е капитанът Алекс Грозданов, чието представяне на Световното първенство през 2025 г. му донесе място в „Идеалния отбор“ на турнира. Заедно с Илия Петков той осигурява силно присъствие на мрежата, което е в основата на защитната система на България.

В атака Александър Николов продължава да се утвърждава като един от водещите посрещачи в международния волейбол. Също попаднал в „Идеалния отбор“ на Световното първенство през 2025 г., неговата динамична игра отново ще бъде централна за амбициите на България. Партньорството му с по-малкия му брат, разпределителя Симеон Николов, предлага както креативност, така и ефективност, формирайки ключов компонент от офанзивната стратегия на тима.

Подкрепата от останалите състезатели в състава е също толкова важна. Посрещачът Мартин Атанасов носи стабилност в посрещането, докато либерото Дамян Колев е силен стълб в защитата на игрището. Универсалността на посрещачите Аспарух Аспарухов и Георги Татаров се оказа безценна за Бленджини, който ги използва и като диагонали, позволявайки на България да се адаптира ефективно в различни ситуации по време на мач.

България ще започне кампанията си във VNL 2026 в Бразилия от 10 до 14 юни, където ще се изправи срещу Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия в първата седмица. Втората седмица ще се проведе в Любляна, Словения, от 24 до 28 юни, с мачове срещу Италия, домакините от Словения, Канада и Украйна. Груповата фаза ще завърши в Чикаго от 15 до 20 юли, където България ще срещне Полша, Китай, САЩ и Франция в третата седмица.

Заемайки девето място в световната ранглиста, България подхожда към предстоящия сезон на VNL с нарастващи очаквания. Освен непосредствените резултати, турнирът ще послужи и като ключова стъпка в подготовката за Европейското първенство по-късно през лятото. Титла от него ще осигури на отбора ранна квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, а класиране на подиума ще го изпрати на Световната купа на FIVB през 2027 г.

Благодарение на талантливо поколение състезатели, опитно ръководство и продължаващата подкрепа от програмата на FIVB „Volleyball Empowerment“, България вече не е просто участник в Лигата на нациите (VNL). През 2026 г. отборът пристига готов да се бори, като целта е не само да достигне до финалната фаза за първи път, но и да се утвърди като постоянен претендент на световната сцена.

fivb.com