Докъде може да стигне Синер на клей

Яник Синер досега се радва на безупречен европейски сезон на клей, триумфирайки в Монте Карло и Мадрид. Но за италианеца ще има допълнителен залог, когато излезе на корта в Рим.

За първи път от Australian Open през януари Синер ще защитава точки за ранглистата, когато се състезава на домашния си турнир от сериите "Мастърс". През 2025 г. италианецът достигна първия си финал в Рим, което означава, че тази година ще започне похода си към титлата с пасив от 590 точки в класацията за сезона.

24-годишният Синер ще бъде в подобна ситуация по-късно този месец на „Ролан Гарос“, където също достигна финала през 2025 г. и затова ще защитава 1300 точки. В същото време големият му съперник Карлос Алкарас вече със сигурност ще загуби 3000 точки общо от двата турнира: испанецът няма да може да защити титлата си на нито един от тях заради контузия в дясната китка.

Настоящият железен контрол на Синер върху първото място в света е забележителен, като се има предвид, че още на 2 февруари той изоставаше от Алкарас с цели 3350 точки в ранглистата.

28-кратният шампион на ниво ATP Tour, който може да завърши "кариерен "Мастърс", ако спечели рекордна шеста поредна титла от "Мастърс"-а в Рим, сега има шанс да отвори значителна дистанция пред Алкарас: ако Синер спечели титлата в Рим, той ще се откъсне с 2790 точки пред испанеца.

Ако обаче Синер загуби още първия си мач в Рим, където в откриващия си двубой ще играе срещу Алекс Микелсен или Себастиан Офнер, той ще напусне италианската столица със стабилна, но значително по-малка преднина от 1800 точки. Алкарас има 11 960 точки ранглистата на живо.

Ако в крайна сметка Синер загуби точки в последните си два турнира от сезона на клей, това може да се окаже важно през следващите месеци, особено като се има предвид, че през юни му предстои да защитава титла от Големия шлем на „Уимбълдън“, а с нея и 2000 точки за ранглистата.