Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

Даниел Дюбоа предупреди Фабио Уордли да не прави грешката да го съди по загубите му от Александър Усик. В събота, в „Co-op Live Arena“ в Манчестър, Англия, Дюбоа ще стане първият претендент за титлата на Уордли в тежка категория на WBO. Това ще бъде и първият му мач след загубата му от Усик.

Именно в реванша с Усик през юли 2025 г. Дюбоа показа най-неубедителното си представяне от трите си поражения – първото беше срещу Джо Джойс през 2020 г. – когато беше спрян в петия рунд, но изглеждаше способен да продължи. Той беше спрян и от Усик през 2023 г. в по-оспорван мач от девет рунда, а от Джойс в десетия рунд през 2020 г., когато получи ужасяваща фрактура на орбиталната кост до лявото си око.

„Биех се срещу най-добрия боксьор на едно поколение, така че не съм паднал духом или нещо подобно, просто мисля как да продължим напред и за много лични неща“, каза Дюбоа.

31-годишният Уордли премина през изключително тежка и кървава битка срещу Фрейзър Кларк през 2024 г. и постигна обрати срещу Джъстис Хуни и Джоузеф Паркър през 2025 г.

„Научените уроци са, че той е страхотен боксьор с обратен гард. Той е велик шампион с обратен гард и аз трябва да се върна към основите и да опитам отново. Чувствам, че този път ще се справим, с тренировките и всичко останало, което ще бъде перфектно – просто имам такова усещане. Той е най-великият боксьор на поколението. Той е като вашия Мохамед Али – велик за своето поколение – но сега съм тук, в истински бой. Това е просто процес и веднага се върнах към работата и започнах да търся следващия съперник, наблюдавайки тежката категория и виждайки кой ще е следващият. Радвам се, че получих тази възможност. Уордли не прилича на него. Усик е с обратен гард, докато аз ще имам отговори за Фабио. Той може да опита с обратен гард, но вече съм опитен. Срещнах се с Усик два пъти, срещнах се с „Ей Джей“, срещнах се с всички тези велики боксьори. Имам този опит на моя страна.“

28-годишният Дюбоа омаловажи последиците от присъствието си на домашно парти по-рано в деня на третата си загуба – „Това не беше фактор, нямаше нищо общо с това; това вече е в миналото, така че продължавам напред“ – а също и, първоначално, за раздялата си с тогавашния си треньор Дон Чарлс, когото замени с Тони Симс, докато не се върна отново при Чарлс, когато датата за мача с Уордли наближи.

„Дон е моят треньор за следващия ми мач и се радвам да се върна при него – това е всичко, което има значение“, каза той. „Няма неуважение към Тони, очевидно Тони е добър, но това е най-доброто решение, което съм взел за кариерата си.“

Уордли срещу Дюбоа на пролет в Манчестър

„Досега Уордли имаше късмет – беше късметлия“, каза той. „Аз ще бъда човекът, който ще му отнеме нулата в графата загуби. Правил съм го преди и ще го направя отново. Имам предвид че е имал късмет по начина, по който се е измъквал; той е нестандартен, така че много боксьори не са свикнали с това; те правят неща просто по реакция; различно е. Ще бъда готов за него в нощта на мача. Правихме спаринги преди години. Доминирах го в спарингите тогава. Доминирах го, но разбирам, че нещата се променят; той очевидно е напреднал оттогава. Очаквам най-добрата версия от него и аз със сигурност ще бъда в най-добрата си форма“, категоричен бе Дюбоа за boxingscene.com.