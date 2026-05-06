Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

Появиха се слухове, че Макс Холоуей е идеалният опонент за Конър Макгрегър при завръщането му в октагона, като всички знаци сочат към UFC 329 на 11 юли като най-вероятна дата. Галавечерта, която ще бъде кулминацията на поредната Международна бойна седмица, ще се проведе в T-Mobile Arena в Лас Вегас, но все още няма обявено главно събитие. Макгрегър планира завръщането си в битките за първи път от пет години, след като счупи крак в третия си мач срещу Дъстин Порие през 2021 г.

Въпреки че все още нищо не е официално, Холоуей признава, че Макгрегър би бил перфектен съперник за него по няколко причини, не на последно място от които е желанието му да отмъсти за загубата при първата им среща през далечната 2013 г.

„Искам да кажа, имаме история“, заяви Холоуей пред Paramount за евентуален реванш срещу Макгрегър. „Биxме се преди много време. Казвал съм ви, ако някой ме е победил, искам да си го върна. С удоволствие бих се изправил отново срещу него. Говори се много за завръщането му и всички обсъждат колко сериозен е всъщност. Изглежда, че тренира и го приема наистина, искайки да се върне и да се бие. Това е вълнуващо. Той изглежда по-гладен. Изглежда супер гладен. Неотдавна направи боксов демонстративен мач, така че беше готино да го видя. Просто бих искал да си върна една победа. Това е огромен мач. Голям мач. Всичко с Конър Макгрегър е огромно, но да имаш история с този човек и да можеш да си върнеш победата, би било страхотно. Трябва да си отмъстя на един от тези момчета. Ако мога да продължа да ги отмятам от списъка, ще е чудесно.“

Разбира се, Холоуей също има какво да доказва след разочароващото си представяне в последния си мач, когато загуби с едностранно съдийско решение от Чарлс Оливейра, което му коства и титлата BMF.

Холоуей няма търпение да измие лошия вкус от устата си след тази битка и не може да си представи по-добър опонент от Макгрегър. Към момента обаче Холоуей казва, че не е получил официален договор от UFC за участие в юлската галавечер, въпреки че очевидно е готов и очаква това да се случи.

„Може би, ще видим какво ще стане“, каза Холоуей относно битка на UFC 329. „Виждам всички слухове, които и вие виждате. Все още не съм чул нищо конкретно, но това не би било лош момент. Казват, че си толкова добър, колкото е била последната ти битка, и ние ще накараме всички да забравят за нея възможно най-скоро.“