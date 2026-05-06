Рекордьорът Гресие се завръща в Париж

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие ще се завърне на един от любимите си турнири от веригата Диамантената лига - този в Париж, който ще се проведе на 28 юни. Година след като постави национален рекорд на Франция на стадион “Шарлети“, настоящият шампион от Диамантената лига отново ще се включи в надпреварата на 5000 метра в Париж на 28 юни.

Гресие спечели титлата на Диамантената лига на 5000 метра през миналия сезон, превръщайки се в едва третия европеец с подобно постижение след Якоб Ингебригтсен и Мо Фара. Този триумф беше един от няколкото акцента в сезона му, в който Гресие беше коронясан и за световен шампион на 10 000 метра, а също така подобри собствения си френски рекорд на 5000 метра именно в Париж.

Година по-късно французинът се завръща в Париж като номер едно в световната ранглиста, преследвайки първа победа в Диамантената лига на родна земя.

“Обичам Париж и стадион “Шарлети“, защото всеки път, когато съм бягал там, съм постигал добри резултати и съм си тръгвал със страхотни спомени“, заяви Гресие.