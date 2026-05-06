Най-добрите гюлетласкачки в света се срещат на Диамантената лига в Юджийн

Елитът в тласкането на гюле при жените отново ще премери сили на сцената на Диамантената лига по време на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли. В състезанието ще участват три от първите пет състезателки в световната ранглиста. Американката Чейс Джаксън ще се надява на домакинско предимство, когато се изправи срещу световната шампионка Джесика Схилдер и олимпийската златна медалистка Йемси Огунлейе.

Джаксън има силни традиции на “Хейуърд Фийлд“, където спечели както миналогодишния турнир от Диамантената лига, така и Световното първенство през 2022 г. Като двукратна шампионка в Диамантената лига, тя ще се стреми да добави още една победа към впечатляващата си колекция от 16 успеха в надпреварата пред родна публика през юли.

Схилдер беше звездата на миналия сезон, печелейки титлата в Диамантената лига в Цюрих, преди да стане първата европейка от десетилетие насам, коронясана за световен шампион в тласкането на гюле.

Огунлейе спечели сензационно злато на Олимпийските игри в Париж 2024 и влиза в сезон 2026 като №5 в света.

