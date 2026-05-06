Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Най-добрите гюлетласкачки в света се срещат на Диамантената лига в Юджийн

Най-добрите гюлетласкачки в света се срещат на Диамантената лига в Юджийн

  • 6 май 2026 | 11:15
  • 90
  • 0
Най-добрите гюлетласкачки в света се срещат на Диамантената лига в Юджийн

Елитът в тласкането на гюле при жените отново ще премери сили на сцената на Диамантената лига по време на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли. В състезанието ще участват три от първите пет състезателки в световната ранглиста. Американката Чейс Джаксън ще се надява на домакинско предимство, когато се изправи срещу световната шампионка Джесика Схилдер и олимпийската златна медалистка Йемси Огунлейе.

Джаксън има силни традиции на “Хейуърд Фийлд“, където спечели както миналогодишния турнир от Диамантената лига, така и Световното първенство през 2022 г. Като двукратна шампионка в Диамантената лига, тя ще се стреми да добави още една победа към впечатляващата си колекция от 16 успеха в надпреварата пред родна публика през юли.

Схилдер беше звездата на миналия сезон, печелейки титлата в Диамантената лига в Цюрих, преди да стане първата европейка от десетилетие насам, коронясана за световен шампион в тласкането на гюле.

Огунлейе спечели сензационно злато на Олимпийските игри в Париж 2024 и влиза в сезон 2026 като №5 в света.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Лора Мюър спечели бягането на една миля в Оксфорд

Лора Мюър спечели бягането на една миля в Оксфорд

  • 5 май 2026 | 19:05
  • 1333
  • 0
Европейски шампиони ще участват на турнир в Австрия

Европейски шампиони ще участват на турнир в Австрия

  • 5 май 2026 | 16:26
  • 784
  • 0
Фантини се присъединява към звездната селекция на Pegaso Meeting

Фантини се присъединява към звездната селекция на Pegaso Meeting

  • 5 май 2026 | 16:10
  • 585
  • 0
Олимпийската и световна шампионка Чебет очаква първото си дете

Олимпийската и световна шампионка Чебет очаква първото си дете

  • 5 май 2026 | 14:58
  • 1481
  • 0
Рекорден брой от 1,3 милиона души са кандидатствали за маратона в Лондон през 2027 г.

Рекорден брой от 1,3 милиона души са кандидатствали за маратона в Лондон през 2027 г.

  • 5 май 2026 | 13:26
  • 1266
  • 0
Гресие ще участва на френския шампионат на 10 км с поглед към Бирмингам 2026

Гресие ще участва на френския шампионат на 10 км с поглед към Бирмингам 2026

  • 5 май 2026 | 13:14
  • 896
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 8628
  • 36
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 10880
  • 8
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 7767
  • 11
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 54506
  • 375
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 4641
  • 8
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 2885
  • 2