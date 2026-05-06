Дейвис-Уудхол с впечатляващи умения над препятствията

Тара Дейвис-Уудхол е настоящата олимпийска и световна шампионка в скока на дължина, като в колекцията си може да се похвали и с планетарно злато под покрив в тази дисциплина. Оказа се обаче, че американката не е забравила и една от първите си любови в атлетиката - препятственото бягане.

Тя има резултат 12.83 сек на 100 м/пр (+3.7 м/сек) в училище, както и с 12.89 сек с вятър в рамките на допустимите стойности. Видео на Дейвис-Уудхол в Инстаграм показа, че тя изобщо не е забравила как се преминават препятствията.

Следвай ни:

Снимки: Imago