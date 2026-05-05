ЦСКА пусна билетите за мача с ЦСКА 1948, "армейците" отново назоваха съперника като "отбора от Бистрица"

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

ЦСКА пусна в продажба билетите за предстоящото гостуването на ЦСКА 1948 в двубой от третия кръг на плейофите в efbet Лига. "Армейците" отново не назоваха името на своя съперник, а го изписаха като "отбора от Бистрица". Мачът на стадион "Витоша" е в петък (8 май) от 20:00 часа.

ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за фенове на ЦСКА, не назова "армейците"

"Билетите за предстоящето гостуване на ЦСКА на отбора от Бистрица от третия кръг на плейофите в Първа професионална лига вече са в продажба. Мачът ще се играе на 8 май (петък) от 20:00 ч. на ст. "Витоша" в Бистрица, а цената на пропуските е 8 евро.

За фенове на ЦСКА са отпуснати 300 билета. За гостуващия сектор те ще се продават само онлайн. В деня на двубоя на място билети няма да се продават", написаха "армейците".