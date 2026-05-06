28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

28 български тенисисти (16 юноши и 12 девойки) ще играят във втория кръг на турнира до 14 години от трета категория на „Тенис Европа" в Бургас. Надпреварата се провежда при много добри условия на базата на ТК „Авеню".

При юношите победи във вторник записаха Ивелин Василев, Даниел Ценов и Теодор Петков, а ден по-рано за втория кръг се класираха Александър Гендов, Господин Иванов, Кристиан Димитров, Евън Илчев и Кристиан Петков.

Осем български тенисисти ще започнат директно от втория кръг. Това са №1 в схемата Емил Алексиев, №2 Стелиян Даракев, №5 Калоян Гайдаджиев, №8 Златан Йорданов, №10 Виктор Георгиев, №12 Чавдар Рагин, №14 Иван Илиев и №16 Борис Тонев.

Юноши, 1-ви кръг:

Ивелин Василев – Естебан Гудо (Франция) 6:3, 6:4

Даниел Ценов – Тимур Гончаренко (Молдова) 6:4, 6:3

Теодор Петков – Виктор Дамянов (Германия) 6:1, 7:6

Златомир Райчев – Андреа Беличи (Франция) 0:6, 0:6

Матей Гергов – Симоне Камбиаги (Италия) 0:6, 0:6

Даниел Палмър – Дарин Мунтяну (Румъния) 3:6, 2:6

Джихан Мустафа – Дарин Мунтяну (Румъния) 1:6, 2:6

Девойки

При девойките успех във втория ден на турнира записа Вивиан Бесалева, а преди нея в понеделник за втория кръг се класираха Стефания Иванова и Рамона Алексеева.

Девет български тенисистки ще започнат участието си директно от втория кръг. Това са №4 в схемата Бояна Колева, №9 Никол Бюлбюлева, №13 Лора Георгиева, №15 Татиана Чушева, №16 Каролина Будикянова, Жана Митева, Дарина Енчева, Даная Цанкова и Рая Найденова.

Девойки, 1-ви кръг:

Вивиан Бесалева – Мина Ераслан (Турция) 6:3, 6:0

Кайра Алексиева – Мария Митраке (Румъния) 4:6, 3:6

Магдалена Кунчева – Мария Якоб (Румъния) 6:1, 4:6, 5:7