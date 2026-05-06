Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. 28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

  • 6 май 2026 | 08:35
  • 288
  • 0
28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

28 български тенисисти (16 юноши и 12 девойки) ще играят във втория кръг на турнира до 14 години от трета категория на „Тенис Европа" в Бургас. Надпреварата се провежда при много добри условия на базата на ТК „Авеню".

При юношите победи във вторник записаха Ивелин Василев, Даниел Ценов и Теодор Петков, а ден по-рано за втория кръг се класираха Александър Гендов, Господин Иванов, Кристиан Димитров, Евън Илчев и Кристиан Петков.

Осем български тенисисти ще започнат директно от втория кръг. Това са №1 в схемата Емил Алексиев, №2 Стелиян Даракев, №5 Калоян Гайдаджиев, №8 Златан Йорданов, №10 Виктор Георгиев, №12 Чавдар Рагин, №14 Иван Илиев и №16 Борис Тонев.

Юноши, 1-ви кръг:

Ивелин Василев – Естебан Гудо (Франция) 6:3, 6:4

Даниел Ценов – Тимур Гончаренко (Молдова) 6:4, 6:3

Теодор Петков – Виктор Дамянов (Германия) 6:1, 7:6

Златомир Райчев – Андреа Беличи (Франция) 0:6, 0:6

Матей Гергов – Симоне Камбиаги (Италия) 0:6, 0:6

Даниел Палмър – Дарин Мунтяну (Румъния) 3:6, 2:6

Джихан Мустафа – Дарин Мунтяну (Румъния) 1:6, 2:6

Девойки

При девойките успех във втория ден на турнира записа Вивиан Бесалева, а преди нея в понеделник за втория кръг се класираха Стефания Иванова и Рамона Алексеева.

Девет български тенисистки ще започнат участието си директно от втория кръг. Това са №4 в схемата Бояна Колева, №9 Никол Бюлбюлева, №13 Лора Георгиева, №15 Татиана Чушева, №16 Каролина Будикянова, Жана Митева, Дарина Енчева, Даная Цанкова и Рая Найденова.

Девойки, 1-ви кръг:

Вивиан Бесалева – Мина Ераслан (Турция) 6:3, 6:0

Кайра Алексиева – Мария Митраке (Румъния) 4:6, 3:6

Магдалена Кунчева – Мария Якоб (Румъния) 6:1, 4:6, 5:7

Следвай ни:

Още от Тенис

Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

  • 5 май 2026 | 16:58
  • 13557
  • 21
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

  • 5 май 2026 | 16:08
  • 700
  • 0
Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

  • 5 май 2026 | 14:55
  • 1298
  • 0
Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

  • 5 май 2026 | 14:20
  • 1191
  • 0
Бекер отново критикува Зверев

Бекер отново критикува Зверев

  • 5 май 2026 | 12:58
  • 1512
  • 1
Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

  • 5 май 2026 | 11:24
  • 752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 3935
  • 5
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 49553
  • 368
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 2842
  • 1
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 1539
  • 0
Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

  • 5 май 2026 | 22:35
  • 13271
  • 7
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 11596
  • 5