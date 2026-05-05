Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

  • 5 май 2026 | 14:55
  • 287
  • 0
Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

Националът на България за купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът, който преодоля квалификациите след два успеха и се класира за основната схема, елиминира поставения под номер 5 Робен Бертран (Франция) с 6:0, 6:3 за 88 минути игра.

Радулов беше безапелационен в първия сет, а във втория взе аванс от 5:2 и спокойно доигра мача.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с победителя от двубоя между Жига Шешко (Словения) и Майк Щайнер (Германия).

Още един българин ще участва в надпреварата - Иван Иванов. Той също преодоля пресявките след две победи и на старта на основната схема утре излиза срещу седмия поставен Жофри Бланкано (Франция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

  • 5 май 2026 | 14:20
  • 395
  • 0
Бекер отново критикува Зверев

Бекер отново критикува Зверев

  • 5 май 2026 | 12:58
  • 681
  • 0
Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

  • 5 май 2026 | 11:24
  • 449
  • 0
Американски тенисист със скандално поведение в Италия

Американски тенисист със скандално поведение в Италия

  • 5 май 2026 | 11:21
  • 1278
  • 0
Яник Синер пристигна в Рим за началото на турнира Мастърс 1000

Яник Синер пристигна в Рим за началото на турнира Мастърс 1000

  • 4 май 2026 | 21:08
  • 1514
  • 0
Пьотр Нестеров преодоля първия кръг в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров преодоля първия кръг в Санта Маргерита ди Пула

  • 4 май 2026 | 19:20
  • 701
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 3542
  • 17
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 5416
  • 1
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 16960
  • 10
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 17361
  • 24
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 20037
  • 39
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 7190
  • 138