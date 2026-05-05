Огромна преднина за Везенков и компания

Олимпиакос води убедително в резултата при гостуването си на Монако след края на първото полувреме на срещата между двата тима от плейофната серия между от четвъртфиналната фаза на Евролигата. В мач №3 гръцкият гранд има 21 точки аванс на почивката - 61:40. Везенков и компания са на 20 минути от класиране за пета поредна година на Финалната четворка. Монегаските пък се нуждаят от задължителна победа, за да останат в играта, тъй като изостават в серията с 0-2 победи.

Мачът започна със 7:0 и 10:3 за Монако, но до края на първата четвърт "червено-белите" от Пирея доминираха на терена и взеха периода с 26:17. Във втората четвърт играчите на Йоргос Барцокас съвсем се развихриха. Те взеха частта с 35:23 за аванс от 61:40 след 20 минути игра. Везенков няма ден в стрелбата от далечно разстояние дотук, като е с 4 точки, но все пак плюс 3 борби и 2 асистенции. Гостите реализираха цели 13 тройки от 21 опита през първото полувреме, като 4 от тях бяха дело на Томас Уолкъп, а 3 - на Еван Фурние.

В Пирея Олимпиакос на два пъти надигра категорично съперника си, който създаваше доста проблеми на гръцкия тим в последните два сезона. Везенков пък бе блестящ и в двете срещи в "Двореца на мира и приятелството в Пирея", а днес отново има възможността да покаже, че напълно заслужено бе избран за втори път в кариерата си за MVP на редовния сезон на Евролигата.

