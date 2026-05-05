Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Огромна преднина за Везенков и компания

Огромна преднина за Везенков и компания

  • 5 май 2026 | 21:28
  • 1845
  • 0
Огромна преднина за Везенков и компания

Олимпиакос води убедително в резултата при гостуването си на Монако след края на първото полувреме на срещата между двата тима от плейофната серия между от четвъртфиналната фаза на Евролигата. В мач №3 гръцкият гранд има 21 точки аванс на почивката - 61:40. Везенков и компания са на 20 минути от класиране за пета поредна година на Финалната четворка. Монегаските пък се нуждаят от задължителна победа, за да останат в играта, тъй като изостават в серията с 0-2 победи.

Мачът започна със 7:0 и 10:3 за Монако, но до края на първата четвърт "червено-белите" от Пирея доминираха на терена и взеха периода с 26:17. Във втората четвърт играчите на Йоргос Барцокас съвсем се развихриха. Те взеха частта с 35:23 за аванс от 61:40 след 20 минути игра. Везенков няма ден в стрелбата от далечно разстояние дотук, като е с 4 точки, но все пак плюс 3 борби и 2 асистенции. Гостите реализираха цели 13 тройки от 21 опита през първото полувреме, като 4 от тях бяха дело на Томас Уолкъп, а 3 - на Еван Фурние.

В Пирея Олимпиакос на два пъти надигра категорично съперника си, който създаваше доста проблеми на гръцкия тим в последните два сезона. Везенков пък бе блестящ и в двете срещи в "Двореца на мира и приятелството в Пирея", а днес отново има възможността да покаже, че напълно заслужено бе избран за втори път в кариерата си за MVP на редовния сезон на Евролигата.

СЪСТАВИ И СТАТИСТИКА

Следвай ни:

Още от Евролига

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 4750
  • 2
“Ергенско” присъствие в Ботевград за Апоел – Реал Мадрид

“Ергенско” присъствие в Ботевград за Апоел – Реал Мадрид

  • 5 май 2026 | 19:39
  • 1182
  • 0
Дубай близо до подписа на звезда на Монако

Дубай близо до подписа на звезда на Монако

  • 5 май 2026 | 16:57
  • 687
  • 0
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 5504
  • 0
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 6397
  • 5
Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

  • 4 май 2026 | 22:02
  • 1736
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

  • 5 май 2026 | 21:10
  • 8700
  • 40
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 16709
  • 28
Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

  • 5 май 2026 | 21:02
  • 1886
  • 7
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 20672
  • 160
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 4750
  • 2
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 12114
  • 3